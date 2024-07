Am Dienstag hat Airbus einen bedeutenden Großauftrag von der philippinischen Fluggesellschaft Cebu Pacific (CEB) erhalten. Die Aktie zeigt sich am Vormittag jedoch nicht beflügelt.Eine verbindliche Absichtserklärung sieht den Kauf von bis zu 152 Maschinen des Typs A321neo vor. Der Gesamtwert des Rahmenvertrags beläuft sich gemäß Listenpreis auf 24 Milliarden US-Dollar, was rund 22,3 Milliarden Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...