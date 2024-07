ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Franken belassen. Sie begrüße die Ernennung von Louis Ferla zum Chef der Schmuck- und Uhrentochter Cartier, schrieb Analystin Zuzanna Pusz am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er trete die Nachfolge des in Rente gehenden Cyrille Vigneron an, der auf acht erfolgreiche Jahre zurückblicke. Pusz wertete die Nachricht positiv, auch wenn ein Austausch an der Spitze der wichtigsten Marke üblicherweise für Unsicherheit sorge./gl/tih



ISIN: CH0210483332