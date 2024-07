Die meistgehandelten Produkte: JPM rettet HelloFresh!

Der DAX® startete den Handelstag mit einem Kursabschlag, nachdem bereits am Montagnachmittag zwischenzeitliche Kursgewinne wieder abgegeben wurden und der Index den Tag mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent bei 18.291 Punkten beendete. Auf der Liste der beliebtesten Titel der Anleger zeigen sich heute neben HelloFresh unterschiedlichste Einzelwerte. So sind auch RWE und Visa wieder vertreten. Als Überraschung ist der spanische Textilhersteller Inditex auch mit dabei.

Die Aktie von HelloFresh erlebte kürzlich erhebliche Kursbewegungen, wobei sie nach einem Absturz auf ein Allzeittief zum Wochenbeginn stark anstieg und am Dienstagmorgen ein zweistelliges Plus verzeichnete. Dieser positive Trend bei HelloFresh ist vor allem auf eine neue Einschätzung der US-Großbank JPMorgan zurückzuführen, die ihre Bewertung von "Negative Catalyst Watch" auf "Neutral" änderte. JPMorgan begründet ihre optimistischere Einschätzung für HelloFresh damit, dass das Geschäft auf dem nordamerikanischen Markt Anzeichen einer Stabilisierung zeige und die Aktie derzeit attraktiv bewertet sei, warnt jedoch vor voreiligem Optimismus. Der Umzug von TUI von der Londoner zur Frankfurter Börse führte zu einer Aktienplatzierung im Wert von 46,5 Millionen Euro, bei der 7,38 Millionen Aktien zu einem Preis von 6,30 Euro platziert wurden. Die Platzierung der TUI-Aktien durch Barclays und Deutsche Bank diente dazu, diejenigen Aktionäre zu entschädigen, die ihre britischen Hinterlegungsscheine nicht rechtzeitig in Aktien des Reisekonzerns umgetauscht hatten, was zu einem leichten Rückgang des Aktienkurses auf 6,58 Euro führte. Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE vor der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD51AF 2,91 18194,00 Punkte 18476,487887 Punkte 40,05 Open End HelloFresh Call HD6FEP 1,6 5,58 EUR 4,111263 EUR 3,57 Open End DAX® Call HD3D91 2,65 18198,00 Punkte 17975,812054 Punkte 5,79 Open End DAX® Put HD3P2G 4,82 18194,00 Punkte 18669,120548 Punkte 23,40 Open End RWE Call HW0LCF 0,26 32,40 EUR 29,854609 EUR 13,02 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.07.2024; 09:37 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Visa Call HD5AE6 4,67 263,22 USD 240,00 USD 5,3 14.01.2026 Meta Call HC7LYR 10,13 504,595 USD 500,00 USD 4,64 14.01.2026 TUI Call HD5ULR 0,49 6,41 EUR 6,50 EUR 10,66 18.09.2024 DAX® Call HD3WXD 8,04 18121 Punkte 19400,00 Punkte 21,22 17.06.2025 Nvidia Put HD3M67 3 124,3 USd 100,00 USD 39,68 18.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.07.2024; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC01L0 0,35 18140,00 Punkte 21339,723378 Punkte -6 Open End DAX® Long HC8E7T 1,49 18148,00 Punkte 17562,284186 Punkte 25 Open End DAX® Long HC3TKM 7,53 18148,00 Punkte 16464,735383 Punkte 10 Open End Diseno Textil Long HC7XK9 19,07 45,21 EUR 30,608075 EUR 3 Open End Meta Long HD2RXS 9,83 504,59 USD 336,557772 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.07.2024; 10:13 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!