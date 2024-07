Das Gros der Gewerbetreibenden bleibt bei der Antriebswende unbeirrt: 80 Prozent der Fuhrparkmanager in Deutschland will an seinen Plänen zur Reduktion von CO2-Emissionen festhalten. Wir stellen die Dataforce-Studie vor, die diese und weitere Erkenntnisse zur betrieblichen E-Mobilität liefert. Dataforce hat für seine "Fuhrparkmanagement Studie 2024" die Arbeit von Flottenverantwortlichen unter die Lupe genommen und berichtet als übergeordnete Tendenz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...