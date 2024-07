FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis nach einem Gespräch mit dem Chief Medical Officer Shreeram Aradhye auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Der Schweizer Pharmakonzern arbeite daran, seine Produktpipeline wieder aufzupäppeln, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gespräche hätten ihm mehr Einblick in diesen Prozess verschafft. Das Vertrauen in das Schlüsselereignis für das zweite Halbjahr sei weiterhin hoch, sagte er mit Blick auf eine Zulassung für das Brustkrebsmittel Kisqali./tih/gl



