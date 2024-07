Die Bayer-Aktie ist am Dienstag erneut unter Druck geraten und läuft immer stärker auf die Marke von 25 Euro zu. Doch was sorgt für den Abverkauf bei dem DAX-Wert? Kommt bald das nächste Rekordtief? Und was muss bei Bayer passieren, damit es mit dem Chemie- und Pharmakonzern endlich wieder bergauf geht? Die Bayer-Aktie findet sich am Dienstag mit einem Minus von 2,5 Prozent am Ende des deutschen Leitindex wieder. Wirkliche Nachrichten, die den Abverkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...