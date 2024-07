DJ MÄRKTE USA/Leichtes Minus - Powell-Rede im Blick

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,4 Prozent. Auch bei den zu Wochenbeginn noch gut gelaufenen Technologiewerten deuten sich Verluste an. Hier gibt der Future auf den Nasdaq-100 um 0,5 Prozent nach. Der Handel dürfte angesichts des Feiertages "Independence Day" am Donnerstag und dem am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht erneut in recht ruhigen Bahnen verlaufen.

Die Agenda der Konjunkturdaten ist weitgehend leer, es wird lediglich die Zahl offener Stellen (Jolts) für Mai bekannt gegeben. Für Bewegung könnten dagegen Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem EZB-Zentralbanksymposium im portugiesischen Sintra sorgen.

Tesla-Aktie im Rückwärtsgang

Bei den Einzelwerten zeigt sich die Tesla-Aktie nach den kräftigen Vortagesgewinnen, ausgelöst durch einen positiven Analysten-Kommentar von Wells Fargo, vorbörslich mit einem Minus von 1,6 Prozent. Der Elektroauto-Hersteller verkaufte im Juni 71.007 in China produzierte Autos und damit 24 Prozent weniger als ein Jahr zuvor und 2,2 Prozent weniger als im Vormonat, wie aus vorläufigen Daten der China Passenger Car Association hervorgeht. BYD, Nio, Leapmotor und der von Geely unterstützte Hersteller Zeekr meldeten im Juni dagegen Rekordabsätze. Im weiteren Verlauf sollen noch die Absatzzahlen von Tesla für das zweite Quartal folgen. Hier rechnen Analysten mit 436.000 Fahrzeugen, nach 466.000 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Dollar wenig verändert - Ölpreise legen weiter zu

Der Dollar tritt auf der Stelle. Der Greenback könnte fallen, wenn Fed-Chairman Powell in seiner Rede auf dem Sintra-Forum in Portugal auf eine Verlangsamung der Inflation hinweise, während die Daten einen weiteren Rückgang der offenen Stellen in den USA zeigen könnten, so ING-Währungsanalyst Francesco Pesole. "Powell neigt dazu, etwas optimistischer zu sein als der FOMC-Konsens bezüglich der Disinflation, und wir glauben, dass es vor der heutigen Rede einige Abwärtsrisiken für den Dollar gibt", ergänzt der Devisen-Experte.

Die Ölpreise bauen ihre kräftigen Vortagesgewinne weiter aus. Die Preise für Brent und WTI verbessern sich um bis zu 0,8 Prozent. Die American Automobile Association (AAA) erwarte eine Rekordzahl von Autofahrern zum US-Feiertag, sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei der Swissquote Bank. Gleichzeitig werde erwartet, dass der Wirbelstum "Beryl" den Förderbetrieb im Golf von Mexiko nicht sofort beeinträchtigt, aber es im Laufe der Woche zu Störungen kommen könnte. Die Preisrisiken seien nach wie vor eher aufwärts gerichtet, so die Expertin.

Die Renditen an den Anleihemärkten geben nach den jüngst deutlichen Aufschlägen leicht nach. So reduziert sich die Rendite zehnjähriger Papiere um 2,7 Basispunkte auf 4,44 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,74 -0,5 4,75 32,2 5 Jahre 4,40 -2,2 4,42 39,8 7 Jahre 4,41 -2,8 4,43 43,6 10 Jahre 4,44 -2,7 4,46 55,7 30 Jahre 4,60 -2,7 4,63 63,3 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Uhr Mo, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,0732 -0,1% 1,0734 1,0727 -2,8% EUR/JPY 173,37 -0,0% 173,55 173,45 +11,4% EUR/CHF 0,9701 +0,1% 0,9701 0,9699 +4,6% EUR/GBP 0,8476 -0,2% 0,8492 0,8484 -2,3% USD/JPY 161,53 +0,0% 161,70 161,69 +14,7% GBP/USD 1,2661 +0,1% 1,2638 1,2644 -0,5% USD/CNH (Offshore) 7,3072 +0,0% 7,3084 7,3048 +2,6% Bitcoin BTC/USD 62.672,92 -0,7% 62.967,44 62.822,48 +43,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,08 83,38 +0,8% +0,70 +17,3% Brent/ICE 87,24 86,60 +0,7% +0,64 +15,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,425 33,45 -0,1% -0,02 +4,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.321,55 2.332,05 -0,5% -10,50 +12,6% Silber (Spot) 29,26 29,48 -0,7% -0,21 +23,1% Platin (Spot) 989,93 981,30 +0,9% +8,63 -0,2% Kupfer-Future 4,45 4,43 +0,6% +0,03 +13,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

