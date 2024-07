Schwyz - WE ARE ZRCL hat eine Kampagne zur Schwarmfinanzierung eines T-Shirts seiner Swiss Edition gestartet. Sie soll helfen, die Lieferkette für das bisher nachhaltigste und regionalste Bio-Baumwollprodukt der Streetware-Marke aufzubauen, die erste Serie zu produzieren und im Markt einzuführen. WE ARE ZRCL will sein Swiss Edition T-Shirt in Schwarz und Weiss mithilfe einer Schwarmfinanzierung bewerben, produzieren und erfolgreich auf den Markt ...

