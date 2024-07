As from July 3, 2024, the market segment for the instruments specified below will change from HEL Warrants Extend E/249 to HEL Warrants US Extend AE/27, Symbol ISIN Current market New market segment segment LONG NIKOLA NORDNET SE00224060 HEL Warrants Extend HEL Warrants US Extend F13 39 E/249 AE/273 LONG NIKOLA NORDNET SE00224060 HEL Warrants Extend HEL Warrants US Extend F14 47 E/249 AE/273 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260