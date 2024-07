© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez - dpa-Zentralbild



Der Krypto-Sektor zeigt derzeit eine Marktstimmung, die so schlecht ist wie seit dem Zusammenbruch der Skandalbörse FTX Ende 2022 nicht mehr. Der Krypto Fear and Greed Index ist mit einem Wert von 30 zurück in das "Angst"-Territorium gerutscht. Allein am Montag fiel er um 21 Punkte, was einen der größten Tageseinbrüche der letzten Jahre darstellt. Der Index hat seit dem 11. Januar 2023 keinen Wert unter 30 erreicht. An diesem Tag lag der Bitcoin-Preis bei 17.200 Dollar, kurz nach dem Zusammenbruch von FTX. Vor einer Woche lag der Indexwert noch bei 74 in der "Gier"-Zone. Der Index berücksichtigt Marktschwankungen, Handelsvolumen, Bitcoins Dominanz und Social Media Trends. Die Gründe für den …