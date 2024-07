Die Zahl an Ladepunkten für Elektroautos hat in Berlin einen neuen Höchststand erreicht. So sind laut Stromnetz Berlin aktuell rund 28.000 Ladepunkte in der Hauptstadt installiert. Aber: Nur 4.200 davon sind öffentlich zugänglich - der Großteil entfällt auf private Ladepunkte. Die Statistik von Stromnetz Berlin wurde anlässlich der "Hauptstadtkonferenz Elektromobilität" veröffentlicht, die am 3. Juli im Berliner Rathaus stattfindet. Angemeldet sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...