Vaduz (ots) -Am 1. Juli 1994 nahmen Mexiko und Liechtenstein diplomatische Beziehungen auf. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums geben die Länder eine Gemeinschaftsbriefmarke heraus, welche am Dienstag, 2. Juli 2024, in Vaduz vorgestellt wurde. In Mexiko City wird die Briefmarke am Mittwoch, 3. Juli 2024, in festlichem Rahmen präsentiert. Das gemeinsame Projekt unterstreicht die freundschaftliche Beziehung zwischen den Ländern und ist beispielhaft für die über die letzten 30 Jahre gewachsene Partnerschaft.Enge Zusammenarbeit in internationalen OrganisationenZum Anlass in Vaduz trugen Regierungsrätin Dominique Hasler, die mexikanische Botschafterin in Bern, Cecilia Jaber, und der CEO der Liechtensteinischen Post, Roland Seger bei. In ihrer Ansprache würdigte Regierungsrätin Hasler die beständige Partnerschaft zwischen Liechtenstein und Mexiko über die Jahrzehnte. Sie hob dabei die besonders enge Zusammenarbeit in internationalen Organisationen hervor, in welchen sich Liechtenstein und Mexiko gemeinsam für Rechtsstaatlichkeit, Multilateralismus, Reformfragen, Menschenrechte und Gleichstellung einsetzen. Auch die wirtschaftliche Verknüpfung zwischen den Ländern wurde betont, welche im Fokus des Besuchs von Regierungsrätin Hasler in Mexiko letzten Dezember stand.Berge als SymbolSpeziell gewürdigt wurde an diesem Anlass die Veröffentlichung der Gemeinschaftsbriefmarke, welche in Kooperation zwischen der Philatelie Liechtenstein und der mexikanischen Postbehörde entstanden ist. Roland Seger, CEO der Liechtensteinischen Post, hob den hohen Symbolgehalt der Motive auf der Gemeinschaftsbriefmarke hervor; der Alpspitz in Liechtenstein einerseits und der Mineral del Chico in Hidalgo, Mexiko, andererseits, seien aussagekräftige Metaphern für den Weg der Diplomatie, wobei die Gipfel den Höhepunkt des gegenseitigen Verständnisses und der Zusammenarbeit darstellen.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportEsther Schindler, Amtsleiter-Stv. beim Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 61E-Mail: Esther.Schindler@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100921165