~4500 MW EE-Kapazität zur Versorgung der kommenden grünen Ammoniakanlagen von AM Green.

Möglicherweise die bisher größte Einzelinvestition von SJVN Green in ein EE-Projekt.

AM Green und SJVN Green Energy Limited (SGEL), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SJVN, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) für eine langfristige Vereinbarung über die Lieferung und den Bezug von erneuerbarer Energie geschlossen.

L to R A M Jha, CFO, SGEL, Ajay Kumar Singh, CEO, SGEL, Akhileshwar Singh, Director of Finance, SJVN Ltd, B C Tripathi, Senior Advisor, AM Green, Jitendra Yadhav, HOD (F&A), SJVN Ltd, Dharampal Reddy, AVP, AM Green (Photo: Business Wire)

Im Rahmen der am 26. Juni 2024 in Neu-Delhi unterzeichneten Vereinbarung wird SJVN Green Energy Limited (SGEL) 4.500 MW kohlenstofffreie Energie für die kommenden grünen Ammoniakanlagen von AM Green liefern. SGEL wird diese Kapazität mit Hilfe von Solar- und Windenergie errichten, während AM Green sie mit Hilfe von Pumpspeicherkraftwerken integrieren wird, um eine kontinuierliche Versorgung der AM-Green-Anlagen mit grüner Energie zu gewährleisten.

Die Vereinbarung wurde in Anwesenheit von Sh. Akhileshwar Singh, Finanzdirektor, SJVN Lt, Sh. Ajay Kumar Singh, CEO, Sh. A M Jha, CFO, SGEL, SGEL, Sh. Jitendra Yadhav, HOD (F&A), SJVN Ltd, Sh. B C Tripathi, Senior Advisor, AM Green, und Dharampal Reddy, AVP, AM Green, unterzeichnet.

SJVN plant, das Projekt in drei Phasen durchzuführen, wobei die erste Phase innerhalb von zwei Jahren 1.500 MW liefern soll. Diese Initiative ist ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Indien und unterstützt das Ziel von SJVN, bis 2030 25.000 MW und bis 2040 50.000 MW zu erreichen.

AM Green, das von den Gründern von Greenko gefördert wird, hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) grünes Ammoniak zu produzieren, was etwa 1 MTPA grünem Wasserstoff entspricht. Dies entspricht einem Fünftel des indischen Ziels für die Produktion von grünem Wasserstoff im Rahmen der National Green Hydrogen Mission des Landes und 10 Prozent des europäischen Ziels für die Einfuhr von grünem Wasserstoff bis 2030.

Mahesh Kolli, Gründer von Greenko Group AM Green, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit SJVN bei einem der weltweit größten Verträge zur Lieferung von kohlenstofffreier, erneuerbarer Energie. Diese Partnerschaft unterstreicht die sich abzeichnende Führungsposition von AM Green als globale Plattform für saubere Energielösungen und trägt gleichzeitig zu Indiens Bestreben bei, sich als Exporteur zuverlässiger, nachhaltiger und kostengünstiger grüner Moleküle und ihrer Derivate zu etablieren, die die industrielle Dekarbonisierung weltweit beschleunigen."

Ajay Singh, CEO von SJVN Green, sagte: "Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit AM Green, da sie ein enormes Potenzial für die Beschleunigung der Entwicklung von erneuerbaren Energien in Indien birgt. Das Projekt markiert auch den Einstieg von SJVN in die Energieversorgung von Unternehmen des privaten Sektors. Angesichts unserer ehrgeizigen Ziele für den Kapazitätsausbau verfolgt SJVN aktiv Möglichkeiten im gesamten Spektrum und ist sehr daran interessiert, diese Vereinbarung mit AM Green voranzutreiben."

Im Oktober 2023 unterzeichnete Gentari Sdn Bhd über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Gentari International Renewables Pte Ltd. eine Vereinbarung mit AM Green, um gemeinsam in Phasen in AM Green Ammonia Holdings BV (AMG Ammonia) zu investieren. Der Staatsfonds von Singapur, GIC, ist ebenfalls Investor in AMG Ammonia.

AM Green verfügt über eine starke Pipeline von Stromabnahmeverträgen, einschließlich NTPC Renewables und Gentari, um seine Ambitionen im Bereich grüner Wasserstoff zu unterstützen. Mit diesen Verträgen ist AM Green auf dem besten Weg zu einer endgültigen Investitionsentscheidung (FID) für sein erstes grünes Ammoniakprojekt mit einer Kapazität von 2 MTPA Anfang dieses Jahres und positioniert sich damit vor anderen Unternehmen, die grüne Ammoniakkapazitäten in Indien und weltweit anstreben.

Über AM Green

AM Green wurde von den Gründern der in Hyderabad ansässigen Greenko Group, Anil Chalamalasetty und Mahesh Kolli, gegründet und ist einer der führenden indischen Anbieter von Energiewandlungslösungen. AM Green kann auf eine langjährige unternehmerische Erfahrung bei der Entwicklung neuer Technologien und Wege zur Gestaltung der Energiezukunft zurückblicken. Unser Ziel ist es, einer der wettbewerbsfähigsten Hersteller von grünem Wasserstoff, grünem Ammoniak und anderen grünen Molekülen in der Welt zu werden. In Indien entwickelt AM Green Produktionskapazitäten für grüne Moleküle (grüner Wasserstoff, grünes Ammoniak, Biokraftstoffe, E-Methanol, nachhaltige Flugkraftstoffe und verschiedene nachgelagerte hochwertige Chemikalien) zur Dekarbonisierung in schwer abbaubaren Branchen. Darüber hinaus wird das Unternehmen ein internationales Geschäft für erneuerbare Energien und Speichermedien sowie ein Gemeinschaftsunternehmen für die Herstellung von Elektrolyseuren mit John Cockerill aus Belgien gründen.

Über SJVN Green

SJVN Green Energy Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SJVN Limited. SJVN Limited, ein Miniratna und ein zentrales Unternehmen des öffentlichen Sektors nach Schedule 'A' (Central Public Sector Undertaking, CPSU) unter dem Ministry of Power (MoP) der indischen Regierung (GoI), ist ein JV zwischen der indischen Regierung und der Regierung von Himachal Pradesh. SJVN Green wurde als Zweig der SJVN Group im Bereich der erneuerbaren Energien gegründet und hat eine hohe strategische Bedeutung für den Konzern. SJVN Green hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine installierte Leistung von 25.000 MW und bis 2040 von 50.000 MW zu erreichen.

