Tesla hat im zweiten Quartal 2024 beeindruckende 443.956 Elektrofahrzeuge ausgeliefert und damit die Analystenerwartungen übertroffen, trotz eines Rückgangs in der Produktion. Besonders in China kämpft Tesla mit einem starken Preiskampf, was zu einem Rückgang der Auslieferungen führte. Die Tesla-Aktie reagierte positiv und stieg um 9,17 Prozent auf 229,10 US-Dollar, unterstützt durch die positive Einschätzung der Großbank Wells Fargo.Über den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...