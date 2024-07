HERNDON (dpa-AFX) - Die Volkswagen-Tochter Audi hat in den USA im zweiten Quartal einen deutlichen Absatzrückgang verzeichnet. Mit 48.687 Fahrzeugen seien 12 Prozent weniger ausgeliefert worden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herndon mit. Seit Jahresanfang beläuft sich das Minus auf 14 Prozent./he/bek