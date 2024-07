Der Obstkonsum in Spanien lag 2023 bei 78,5 Kilo pro Person und Jahr, 2,7 % weniger als im Vorjahr, was bedeutet, dass in einem Jahr 2 Kilo weniger Obst in den Haushalten konsumiert wurden, wobei Zitrusfrüchte, Kernobst und Beeren die Gruppen waren, die zurückgingen, während die Nachfrage nach exotischen Früchten, Steinobst sowie Melonen und Wassermelonen zunahm. Dies geht...

