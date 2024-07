Brüssel - Die Parlamentswahl in Großbritannien am Donnerstag eröffnet nach Einschätzung von EU-Parlamentsvize Katarina Barley (SPD) die Chance für verbesserte Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der britischen Regierung.



Der erwartete Sieg der Labour-Partei gebe Hoffnung, sagte Barley den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben). "Eine Regierung unter Labour würde enger mit der Europäischen Union zusammenarbeiten, auch wenn ein schneller Wiedereintritt in die EU nicht zu erwarten ist", so Barley.



Sie sehe großes Potenzial für die Verbesserung der Beziehungen in vielen Feldern, vor allem in Verteidigungsfragen baue sie auf ein engeres Miteinander. "Damit werden endlich Versäumnisse aufgearbeitet, die die konservativen Tories in überstürzten Verhandlungen nicht aufgegriffen haben", sagte die SPD-Politikerin. "Großbritannien ist ein wichtiger strategischer Partner. Ich freue mich auf die Chance einer wieder engeren Beziehung."