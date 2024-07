EQS-Media / 03.07.2024 / 07:30 CET/CEST

HEALWELL AI Inc. (ISIN: CA42249X1006; WKN: A3EWDE), ein Technologieunternehmen im Gesundheitsbereich, das sich auf KI und Datenwissenschaft zur Präventivmedizin stützt, gibt den erfolgreichen Abschluss der Transaktion zur Übernahme von "VeroSource Solutions Inc.", einem Software-Technologie-Anbieter von Produkten und Beratungsleistungen für das Gesundheitswesen, und "BioPharma Services Inc.", einer führenden Full-Service-Auftragsforschungsorganisation ("CRO") mit Spezialisierung auf klinische Prüfungen in der Frühphase, bekannt. Der hochgerechnete Pro-Forma-Jahresumsatz ("Run Rate") von HEALWELL wird sich dadurch voraussichtlich auf über 65 Mio. $ pro Jahr erhöhen. Die Gesamtkaufsumme für "VeroSource" betrug 19,6 Mio. $, zusätzlich zu einer vierjährigen Gewinnbeteiligung ("Earn-Out") in Höhe von bis zu 4,9 Mio. $. Für "BioPharma" wurde zusätzlich zu einem dreijährigen "Earn-Out" in Höhe von 2,5 Mio. $ eine Gesamtkaufsumme von 12,5 Mio. $ entrichtet. HEALWELL AI Inc. ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären KI-Technologie und Kompetenzen, die Datenwissenschaft, elektronische Gesundheitsakten und klinische Forschungsangebote umfassen, entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Die Nachricht über die Übernahmen von "VeroSource Solutions Inc." und "BioPharma Services Inc." reihen sich nahtlos in den positiven Newsflow der letzten Wochen und Monate ein - der sich übrigens auch positiv auf den Kursverlauf der Aktie ausgewirkt haben dürfte. HEALWELL AI tätigte eine strategische Investition in von Elon Musk gegründetes "xAI" - über den sogenannten "Muskonomy-Arm T1P" des "Agostinelli Family Office". Außerdem vermeldete das Unternehmen eine strategische Kooperation auf dem Gebiet der KI-Forschung. Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, kommentierte die beiden Übernahmen wie folgt: "Wir heißen die talentierten Teams von VeroSource und BioPharma unter der Leitung von Mark McAllister bzw. Anna Taylor sehr herzlich in der HEALWELL-Familie willkommen, die nun erfreulicherweise über 400 Teammitglieder umfasst. Mit der Übernahme von VeroSource und BioPharma wird HEALWELL zu einem noch größeren und robusteren Unternehmen, das in der Lage ist, den gesamten Weg von der Ermittlung und Früherkennung von Patienten mithilfe der KI und der unternehmenseigenen Cloud-basierten Systeme der Dateninteroperabilität und integrierten elektronischen Gesundheitsakte (EHR) bis hin zur Vermittlung von geeigneten Patienten zu klinischen Prüfungen im Sinne einer besseren Unterstützung zu beschreiten. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten und Synergien im Rahmen dieser Kooperation, die sich aus der Eingliederung dieser neuen Übernahmekandidaten in unsere bestehenden Geschäftsbereiche ergeben werden. Wir verfügen nun über die entsprechenden Tools, um große Institutionen wie z. B. regionale Gesundheitssysteme nicht nur bei der Verwaltung ihrer Gesundheitsdaten zu unterstützen, sondern ihnen mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz die Umsetzung modernster Strategien für die Bevölkerungsgesundheit und die wertorientierte Pflege in großem Maßstab zu ermöglichen. Unseres Wissens gibt es kein anderes kanadisches Unternehmen und nur sehr wenige Firmen dieser Art weltweit, die intern ein ähnliches Kompetenzspektrum abdecken." Die beiden Transaktionen sollten sich aus finanzieller und strategischer Sicht wertsteigernd auswirken und sowohl das Finanzprofil als auch die Kernkompetenzen von HEALWELL deutlich optimieren. Zu den Kernkompetenzen von HEALWELL gehören nun auch umfassende Data-Science-Leistungen für große Unternehmenskunden aus dem öffentlichen Bereich sowie erweiterte Angebote für die klinische Forschung in der Pharmabranche. HEALWELL hat die Absicht, seine Kompetenzen und sein Know-how auf dem Gebiet der KI für den Ausbau und die raschere Umsetzung der Roadmaps von "BioPharma" und "VeroSource" zu nutzen. Die Details zur Übernahme von "VeroSource" können der aktuellen Finanznachricht entnommen werden. Die Übernahme von "VeroSource" führt dazu, dass HEALWELL eine Reihe breit angelegter und einzigartiger Kompetenzen für den öffentlichen Sektor erwirbt, so unter anderem digitale "Front-Door"- und Patientenzugangslösungen, Lösungen im Bereich "International Patient Summary" ("IPS", grundlegende medizinische Informationen zu einem Patienten), Interoperabilitäts- und Datenlösungen im Bereich "Fast Health Interoperability Resources" ("FHIR") und Lösungen für eine digitale Identität. Die Kundenbasis von "VeroSource" im öffentlichen Sektor der Provinzen kommt ebenfalls zum bestehenden Netz von HEALWELL mit Pharma-Kunden hinzu und bekräftigt seine Stellung als führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie. Die Plattform von "VeroSource" veranschaulicht die praktische Anwendung von Daten-Engineering und maschinellem Lernen unter Einsatz von KI-Tools und hilft den Kunden mit Echtzeit-HL7-Datenfeeds dabei, die Wartezeiten in der Notaufnahme zu prognostizieren, die Einstellprozesse in den Personalabteilungen zu verbessern und den Einsatz von "Large Language Models" für eine bessere Kundennavigation bei wesentlichen Services zu erforschen. Die Lösungssuite von "VeroSource" ist darauf ausgelegt, die Gesundheitskosten zu senken und die Patientenergebnisse zu verbessern, indem den Führungskräften im Gesundheitssystem verwertbare Informationen aus einer erweiterten Datenvisualisierung bereitgestellt werden. "VeroSource" verfügt seit seiner Gründung über mehr als eine Million Nutzer, die sowohl Patienten als auch Anbieter umfassen, und wird im Jahr 2024 voraussichtlich Umsätze von mehr als 8 Millionen $ und erwartete "EBITDA1"-Margen von über 10 % erzielen. Historisch erzielte "VeroSource" Bruttomargen von mehr als 80 % und produzierte durchgängig ein positives "EBITDA1" und positive Cashflows. Über 70 % seiner Umsätze sind wiederkehrende Umsätze mit hohen Margen. Die Übernahme sorgt bei HEALWELL für signifikant mehr Umsatz, eine solide Pipeline langfristiger Verträge mit großen Unternehmen und eine innovative digitale Gesundheitsplattform. Die Übernahme ist äußerst wachstumsstark, konservativ, was den Barmitteleinsatz angeht, und voraussichtlich hochgradig wertschöpfend. Es wird erwartet, dass HEALWELL von den margenstarken wiederkehrenden Umsätzen aus Software und Services, den starken Beziehungen mit Interessengruppen des privaten und öffentlichen Sektors und dem talentierten Team von Gesundheitstechnologieunternehmern, Ingenieuren und Datenwissenschaftlern von "VeroSource" profitieren wird. Diese Übernahme stellt einen signifikanten Meilenstein in den derzeitigen Bestrebungen dar, die Gesundheitsversorgung und die Patientenergebnisse durch hochmoderne Technologien zu verbessern. Am 28. Juni 2024 änderten die Vertragsparteien der "VeroSource"-Transaktion die finale Vereinbarung dahingehend, dass anstelle der zuvor angekündigten zweistufigen Übernahme 100 % der Anteile von "VeroSource" zum gleichen Gesamtpreis erworben werden. Die Insights der Übernahme von "BioPharma" können der Finanznachricht entnommen werden. Die Übernahme von "BioPharma" wird das Angebot an klinischen Forschungen und die Kompetenzen des Unternehmens erheblich steigern und sein bestehendes klinisches Forschungsgeschäft, das über die Tochtergesellschaft "Canadian Phase Onward" ("CPO") betrieben wird, ergänzen. Außerdem werden synergetische Möglichkeiten geschaffen, um aus HEALWELLs Kompetenzen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Datenmanagement Kapital zu schlagen. Der Geschäftsschwerpunkt von "BioPharma" liegt auf Bioäquivalenzstudien und klinischen Prüfungen in der Frühphase. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung über 2.200 klinische Prüfungen bei rund 250 Pharmakunden absolviert. HEALWELLs aktuelle Technologie und KI-Kompetenzen können enorme Werte freisetzen und für Effizienz bei klinischen Studien sorgen, indem Studienaufbau und -architektur verbessert, die Studienmechanik beschleunigt und die Überprüfung geeigneter Studienkandidaten verbessert werden. Für Studien in späteren Phasen können auch Patientenrekrutierung und Screening-Prozesse verbessert werden. Dieser strategische Erwerb schafft auch für HEALWELLs Tochterunternehmen "Khure Health" und "Pentavere Research Group" Möglichkeiten, die gewonnenen Daten zu nutzen und die Arbeit an klinischen Studien mit sogenannter "Real World Evidence" ("RWE") weiter auszubauen. Für "BioPharma" wird ein Umsatz von zwischen 35 und 40 Mio. $ im Jahr 2024 mit einer "EBITDA(1)"-Betriebsmarge von ca. 5 % auf Grundlage der "YTD-Performance" erwartet. In den vergangenen 12 Monaten hat das Unternehmen einen Umsatz von ca. 31 Mio. $ erzielt. Fußnoten: 1 Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und die EBITDA-Marge (EBITDA geteilt durch Umsatz) sind beide nicht-GAAP-konforme Kennzahlen. EBITDA und EBITDA-Marge sind nicht als Alternative zum Nettogewinn/-verlust zu verstehen, der gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelt wird. Das EBITDA hat keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS und ist daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA eine aussagekräftige Finanzkennzahl ist, da es den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit misst, den das Unternehmen zur Deckung des Betriebskapitalbedarfs, zur Bedienung künftiger Zins- und Tilgungszahlungen und zur Finanzierung künftiger Wachstumsinitiativen verwenden kann. Eine Überleitung vom EBITDA zum Nettogewinn finden Sie in der jüngsten Management Discussion and Analysis des Unternehmens auf www.sedarplus.com . Die EBITDA-Marge ist das EBITDA ausgedrückt als prozentualer Anteil am Gesamtumsatz. Über "VeroSource Solutions Inc." "VeroSource Solutions" ist ein digitales Gesundheitsunternehmen, das 2014 gegründet wurde, um das Aktionsspektrum der Menschen zu erweitern und die noch ungenützten Potenziale im kanadischen Gesundheitswesens zu erschließen. Das Expertenteam des Unternehmens verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der gesamten Produkt- und Leistungspalette von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen und bietet den Leistungserbringern alle für die Digitalisierung nötigen Technologien und Hilfestellungen. Die Cloud-First-Multi-Channel-Software von "VeroSource" verbindet Menschen, Daten und Systeme auf sichere Weise und unterstützt so den digitalen Wandel im Gesundheitswesen. "VeroSource" wurde in Fredericton (New Brunswick) gegründet und hat zwischenzeitlich auch Teammitglieder in der Provinz Ontario sowie in den kanadischen Atlantikprovinzen. Nähere Einzelheiten finden Sie unter www.verosource.com . Über "BioPharma Services Inc." "BioPharma Services" ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut ("CRO") mit Sitz in Toronto, Kanada, das sich auf klinische Studien der Phase 1 und Phase 2a spezialisiert. Mit einem Fokus auf wissenschaftlicher Integrität, operativer Exzellenz und anpassbaren Prozessen, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Kunden zugeschnitten sind, hat sich "BioPharma" den Ruf aufgebaut, qualitativ hochwertige Ergebnisse in der Pharma- und Biotechindustrie zu liefern. Zu den umfangreichen Dienstleistungen von "BioPharma" gehören auch die Bioanalyse in ihrem "GLP"-zertifizierten Labor, wissenschaftliche und regulatorische Angelegenheiten, Biostatistik und Sicherheitsdatenanalyse ("CDISC"), Datenmanagement und das Erstellen medizinischer Schriften. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.biopharmaservices.com . Die aktuellen Entwicklungen in der KI-Technologie sind revolutionär. Die neuen Fortschritte in der KI-Technologie markieren den Beginn einer neuen Ära im Gesundheitswesen, die dem medizinischen Sektor erhöhte Kapazitäten und Präzision in verschiedenen Bereichen wie Diagnostik, Behandlung und Forschung bietet. Prognosen zufolge wird der KI-Gesundheitsmarkt von 19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 281 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 ansteigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 30,6 % entspricht. Bestes Beispiel in diesem Bereich dürfte aktuell HealWell Ai Inc. sein, das bestrebt ist, weltweit führend in der Gesundheitstechnologie zu werden, indem es sich auf KI und Datenwissenschaft zur Prävention konzentriert. HealWell Ai Inc. stellt Gesundheitsdienstleistern führende KI-Tools zur Verfügung, die in der Lage sind, über 110 Krankheiten zu diagnostizieren und zu erkennen. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und Leben durch frühzeitige Erkennung und Diagnose von Krankheiten zu retten. Eine weitere wichtige Entwicklung ist der Einsatz von "Big Data" in der klinischen Forschung, die prädiktive Modellierung ermöglicht und klinische sowie molekulare Daten nutzt, um sicherere und effektivere Medikamente zu entwickeln. Wenn Gesundheitsorganisationen KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette integrieren, können sie die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten verbessern, während gleichzeitig die betriebliche Effizienz gesteigert und Kosten gesenkt werden. Bis 2026 könnten diese Anwendungen jährlich 150 Milliarden US-Dollar im Gesundheitssystem einsparen. Ein zusätzlicher Vorteil von HealWell Ai Inc. ist die strategische Partnerschaft mit "WELL Health Technologies", Kanadas größtem Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern. Diese Allianz ermöglicht es dem Unternehmen, führende KI-gestützte Entscheidungsunterstützungs-Tools mit Daten aus dem größten Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern in Kanada und den USA zu kombinieren. Enormes Wachstumspotenzial gepaart mit günstiger Einstiegsmöglichkeit Die beiden "Neuzugänge" sollten sich aus finanzieller und strategischer Sicht wertsteigernd auswirken und sowohl das Finanzprofil als auch die Kernkompetenzen von HEALWELL deutlich optimieren. Das Wachstumspotenzial von HealWell Ai Inc. (ISIN: CA42249X1006; WKN: A3EWDE) erscheint damit enorm. Auch der bisherige Kursverlauf untermauert das: Seit dem Börsendebüt am 31.10.23 ist der Kurs von 0,428 Euro auf 1,685 Euro (Stand: 02.07.24) gestiegen - ein Kursplus von satten 293 %. 