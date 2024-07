Bern - Ob Nachrichten, Sport, Wetter, TV- oder Radio-Programm: der Teletext hat für alle raschen Infos die passende Text-Tafel - und Fans kennen deren dreistellige Nummern längst auswendig. Am Mittwoch feiert der Teletext seinen 40. Geburt Am 3. Juli 1984 präsentierte SRG-Generaldirektor Leo Schürmann das damals in der Schweiz bahnbrechende neue informationsübertragende System Teletext. Auch 40 Jahre später ist das Medium sehr beliebt. Zur Einordnung: ...

