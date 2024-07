Nach dem Hochlauf an den GD200 zum Wochenauftakt ist die Aktie von Mercedes-Benz Group gestern zwischenzeitlich bis auf 64,06 EUR zurückgefallen. Rückblick: Mit einem Minus von 2,8% im Juni hat die Aktie von Mercedes-Benz Group am Freitag den dritten Verlustmonat in Folge beendet. Zwar konnten sich die Notierungen ausgehend vom Monatstief bei 62,73 ...

