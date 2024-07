Unterföhring (ots) -- Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport insgesamt über 20 Stunden live aus Sachsen und überträgt alle Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 sowie das Qualifying und die Rennen der FIM Enel MotoE live- Das Team von Sky Sport live vor Ort: Eddie Mielke und Lukas Gajewski sowie Sky Experte Florian Alt kommentieren die Rennen und Qualifyings aller Klassen sowie das Training der MotoGP live, Moderatorin Lisa Hofmann führt an der Strecke durch das Wochenende- Die Sky Fan Lounge vor Ort: Aktionen und Gewinnspiele für alle Fans, weitere Möglichkeiten und Services für Kunden mit dem Treueprogramm Sky Extra- MotoGP 2024 bei Sky Sport: Nur bei Sky (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) und WOW (https://www.wowtv.de/) können Motorsportfans alle 20 Grand-Prix-Wochenenden und mit rund 370 Stunden mehr als jemals zuvor im deutschen Fernsehen live erlebenUnterföhring, 3. Juli 2024 - Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: der MotoGP Grand Prix von Deutschland steht auf dem Programm und die Motorradrennsportfans werden wieder an den Sachsenring pilgern. Insgesamt 233.196 Zuschauer besuchten im Vorjahr das Rennwochenende - eine neue Bestmarke für die Veranstaltung und hinter dem Grand Prix von Frankreich in Le Mans Platz zwei unter allen MotoGP-Wochenenden 2023. Damit ist das Rennen am Sachsenring zugleich das größte Einzelsportevent Deutschlands.Auch auf der Rennstrecke wird das neunte Saisonrennen aus deutscher Sicht ein besonderes sein, wenn insgesamt drei deutsche Fahrer an den Start gehen. Sky Experte und MotoE-Fahrer Lukas Tulovic, der sich nach seinem schweren Sturz in Mugello in Assen eindrucksvoll zurückmeldete, Honda-Testfahrer Stefan Bradl in der MotoGP und Marcel Schrötter in der Moto2.In der Königsklasse wird das Rennen um den Titel immer enger. Mit der erneuten Maximalausbeute von 37 Punkten beim Grand Prix der Niederlande ist Weltmeister Francesco Bagnaia in der Gesamtwertung bis auf zehn Punkte auf den WM-Führenden Jorge Martín herangerückt. Ob der Titelverteidiger am Wochenende den Spitzenplatz übernehmen kann, erfahren Fans live bei Sky Sport.Insgesamt berichtet Sky Sport von Freitag bis Sonntag über 20 Stunden live und überträgt alle Trainings, alle Qualifyings, den Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen live auf Sky Sport Mix. Das gesamte Team von Sky Sport wird dieses Mal live von vor Ort berichten. Eddie Mielke und Lukas Gajewski kommentieren das Geschehen, Sky Experte Florian Alt wird sie als Co-Kommentator begleiten. Als Moderatorin führt Lisa Hofmann die Zuschauer durch das MotoGP-Wochenende am Sachsenring.Neben der regulären Live-Übertragung wird Sky Sport beim Grand-Prix-Rennen, dem Tissot Sprint und dem Qualifying der MotoGP auch sieben frei wählbare Perspektiven und Feeds anbieten, die den Kunden auf Sky Q und WOW zur Verfügung stehen. Hier haben Fans die Auswahl zwischen vier Onboard-Kameras, zwei Daten-Feeds sowie einem Kanal aus der Helikopter-Perspektive.Am Rennsonntag können Fans bereits vor Beginn der Übertragung von Sky Sport live an der Strecke dabei sein. Ab 9:35 Uhr läuft dann "Warm Up - GP Deutschland"live auf Sky Sport Mix.Die Sky Fan Lounge vor OrtNeben dem gesamten Team von Sky Sport, ist Sky auch für die Fans an der Rennstrecke präsent: in der Sky Fan Lounge haben alle Fans die Möglichkeit, an Aktionen und Gewinnspielen rund um die MotoGP teilzunehmen. Sky Kunden können über das Treueprogramm Sky Extra bei kostenlosen Getränken auf der Terasse verweilen und dort die Protagonisten der MotoGP-Übertragungen bei Sky Sport und prominente Persönlichkeiten aus der Welt des Motorsports treffen.Die Sky Fan Lounge ist seit diesem Jahr bei ausgewählten Sportevents in Deutschland und Österreich vor Ort, um den Fans die Welt von Sky näher zu bringen und Sky Kunden zusätzliche Annehmlichkeiten zu bieten. Bisherige Anlässe waren unter anderem das DFB-Pokalfinale in Berlin, die Boss Open der ATP Tour in Stuttgart, der Formel 1 Grand Prix von Österreich sowie die BMW International Open der DP World Tour in München.Alle 20 Grand-Prix-Wochenenden 2024 live nur bei Sky SportAb dieser Saison ist Sky Sport das neue Zuhause der FIM MotoGP World Championship in Deutschland und überträgt als einziger Anbieter in Deutschland alle 20 Rennen live. Mit rund 370 Stunden berichtet Sky Sport in diesem Jahr umfangreicher als jemals zuvor im deutschen Fernsehen live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt.Sky Sport wird an allen 20 Rennwochenenden alle Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 live übertragen - alle Trainings und Qualifyings sowie alle Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen. An acht Wochenenden zeigt Sky Sport zudem die Qualifyings und Rennen der FIM Enel MotoE World Championship live. Darüber hinaus wird Sky Sport auch die zwölf Rennen der sechs Veranstaltungen der FIM Women's Circuit Racing World Championship übertragen.Die MotoGP mit Sky und WOW live erlebenSämtliche Übertragungen der MotoGP World Championship bei Sky Sport sind mit Sky für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Der MotoGP Grand Prix von Deutschland live bei Sky Sport:Freitag:8:25 Uhr: Pressekonferenz der Fahrer auf Sky Sport Mix8:55 Uhr: Moto3: Freies Training auf Sky Sport Mix9:40 Uhr: Moto2: Freies Training auf Sky Sport Mix10:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix13:10 Uhr: Moto3: 1. Training auf Sky Sport Mix13:55 Uhr: Moto2: 1. Training auf Sky Sport Mix14:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport Mix16:55 Uhr: MotoE: Qualifying auf Sky Sport MixSamstag:8:35 Uhr: Moto3: 2. Training auf Sky Sport Mix9:15 Uhr: Moto2: 2. Training auf Sky Sport Mix10:00 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix10:45 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Q und WOW12:00 Uhr: MotoE: 1. Rennen auf Sky Sport Mix12:45 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix13:40 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix14:35 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Q und WOW15:55 Uhr: MotoE: 2. Rennen auf Sky Sport MixSonntag:9:35 Uhr: "Warm Up - GP Deutschland" auf Sky Sport Mix10:35 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix12:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix13:20 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Q und WOW