Erfurt (ots) -Das Schuljahr geht zu Ende, der Sommer ist da, und es ist Zeit für Spaß und Erholung: Vom 8. Juli bis 30. August 2024 kuratiert KiKA ein Sommerferienangebot, vollgepackt mit jeder Menge Filmen, Lieblingsserien und Berichterstattung zum Sportevent-Jahr.Mit der UEFA EURO 2024, der Tour de France, der Tour de France Femmes oder den Olympischen Sommerspielen stehen viele spannende Wettbewerbe an, die täglich auf kika.de und im KiKA-Player in aktuellen Zusammenfassungen mitverfolgt werden können.Pünktlich zu den Olympischen Spielen wird es ab 22. Juli 2024, täglich um 20:00 Uhr sportlich bei "KiKA LIVE Allstars: Die Leichtathletik-Spiele" (KiKA). Es treten an: Clarissa Corrêa da Silva (u.a. "Die beste Klasse Deutschlands"/ KiKA/ARD/hr) und Sherif Rizkallah ("logo!"/ ZDF), sowie Marina Blanke ("Checkerin Marina"/BR), und Tarkan Bagci ("Wissen macht Ah!"/WDR) gegen das "KiKA LIVE"-Duo Sarah und Ben. Welches Team nähert sich dem 7-Meter-Weitsprungrekord von Malaika Mihambos, wer durchbricht die Schallmauer im 100-Meter-Lauf und sichert sich am Ende die Medaille?Sommerliche Film- und Serien-Highlights bei KiKA, bei kika.de und im KiKA-PlayerSportlich geht's auch zu bei den KiKA-Film-Highlights: Direkt zu Beginn der Ferien, vom 8. bis 19. Juli 2024, werden täglich ab 11:50 Uhr Filme wie "Vater hoch vier" (KiKA), "Hanni & Nanni" (ZDF) und "Die Pfefferkörner" (NDR) gezeigt.Bei der großen Aktion "Dein Wunschfilm-Sommer" können Kinder selbst entscheiden: Vom 26. Juli bis 23. August 2024 stehen auf kika.de wöchentlich Wunschfilme zur Wahl. Mit dabei sind "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten" (BR), "Wickie und die starken Männer - Das magische Schwert" (ZDF) oder "Mission Ulja Funk" (MDR) aus der Initiative Der besondere Kinderfilm.Bewegendes erzählt die 13-teilige Premieren-Serie "Girl in my Diary" (WDR) ab 10. Juli 2024, immer mittwochs um 20:10 Uhr bei KiKA und ab 5. Juli 2024 vorab auf kika.de und im KiKA-Player, in der der 17-jährige Adam nach Jahren aus dem Koma erwacht. Was er noch nicht weiß: Es grassiert ein Virus, der alle Jugendlichen seines Alters befällt."Surviving Summer" (ZDF) heißt die zehnteilige Serie, die ab dem 29. Juli 2024, immer montags um 20:10 Uhr, ebenfalls in einer Premiere bei KiKA gezeigt wird. Hier geht es um die rebellische Summer, die von ihrer Mutter gegen ihren Willen nach Australien geschickt wird und nach anfänglicher Abwehr dann doch nicht anders kann, als sich in die Stadt mit ihren liebenswerten Menschen zu verlieben.Auch nicht fehlen darf der "Tigerenten Club", der ab dem 19. August 2024 montags bis freitags mit einer neuen Ausgabe "Krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2024" (SWR) zurückkommt. Die Staffeln der letzten Jahre sind exklusiv auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.Ausgewählte Angebote sind mit Untertiteln, Audiodeskription und in Deutscher Gebärdensprache verfügbar.Weitere Informationen und einen ausführlichen Angebotsüberblick finden Sie unter kommunikation.kika.de.