Nach zwei ausgedehnten Gewinnmitnahmen in den letzten Monaten präsentiert sich die Aktie von Rheinmetall in dieser Woche wieder stabil und kann an der Börse deutlich gewinnen. Sollten Anleger genau jetzt auf den Rüstungszug aufspringen? Mit einem zwischenzeitlichen Plus von fast vier Prozent konnte sich die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall am Mittwoch nach einer Durststrecke mit mehreren Gewinnmitnahmen wieder über die Marke von 500 Euro schieben. ...

