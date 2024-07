Mainz (ots) -Das zweite und das dritte Viertelfinale der UEFA EURO 2024 sind live im ZDF zu sehen: Am Freitag, 5. Juli 2024, überträgt "sportstudio live" das K.o.-Spiel Portugal - Frankreich (Anstoß: 21.00 Uhr). Am Samstag, 6. Juli 2024, ist das Viertelfinale England - Schweiz (Anstoß: 18.00 Uhr) im ZDF zu sehen.ZDf-Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag, 5. Juli 2024, 20.15 Uhr, aus dem ZDF-EM-Studio im Zollernhof in Berlin-Mitte zum zweiten EM-Viertelfinale des Tages. Ein Gesprächsthema in der Experten-Runde mit Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp ist dann zunächst das erste EM-Viertelfinale, in dem Deutschland am frühen Freitagabend auf Spanien trifft - für viele ein vorweggenommenes Finale. Im zweiten Viertelfinale stehen sich dann live im ZDF die EM-Finalisten von 2016 gegenüber: Portugal, das damals mit einem 1:0-Sieg seinen ersten Europameistertitel gewann, trifft auf Vize-Weltmeister Frankreich. Claudia Neumann kommentiert das Spiel.Am Samstag, 6. Juli 2024, startet die "sportstudio live"-Sendung aus dem ZDF-EM-Studio in Berlin um 17.05 Uhr. ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein hat die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker sowie ZDF-Expertin Friederike Kromp als Gesprächsgäste dabei, die eine erste Einschätzung geben, welche Chancen das im bisherigen Turnierverlauf wenig überzeugende "Three Lions"-Team gegen die "Eidgenossen" hat. Kommentator des Spiels England - Schweiz ist Oliver Schmidt, als Co-Kommentator ist Moritz Volz dabei.Sollte sich Deutschland am Freitag im Viertelfinale gegen Spanien durchsetzen, ist das Halbfinale des DFB-Teams am Dienstag, 9. Juli 2024, 21.00 Uhr, im ZDF zu sehen.Die Viertelfinale in der ZDFmediathekWer von den vier Viertelfinal-Spielen am 5. und 6. Juli 2024 nichts verpassen will, findet im Online-EM-Angebot auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/sport/fussball-em) alle Spiele in Zusammenfassungen, neue Perspektiven, strittige Szenen, alles Wissenswerte zum Turnier und einiges mehr. Dort sind die ZDF-Live-Partien im Livestream mitzuerleben.Alle EM-Spiele im ZDF werden mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie die Pressemappe zu "sportstudio live: UEFA EURO 2024" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live-uefa-euro-2024)Hier finden Sie die UEFA EURO 2024 (https://www.zdf.de/sport/fussball-em) in der ZDFmediathekPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5814978