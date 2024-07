Nürnberg (ots) -Leckere Fischspezialitäten bei NORMA jetzt noch günstiger. Der Lebensmittel-Discounter senkt die Preise auf elf Produkte im Fischsortiment - zusätzlich werden auch Wein und Rapskernöl billiger. Mit dem Monatswechsel gibt es damit erneut satte Rabatte von bis zu 12 Prozent. Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen ab sofort beispielsweise nur noch 2,99 Euro für den Weißen Burgunder Qualitätswein von KAISERSTÜHLER - statt zuvor 3,39 Euro. Auch bei den Partygarnelen von FJORDKRONE sparen zukünftig die Kundinnen und Kunden, denn 100 Gramm kosten nun nur noch 1,99 Euro und werden damit knapp zehn Prozent günstiger angeboten.Die neueste Preissenkungs-Aktion von NORMA setzt genau dort an, wo der Discounter zuletzt aufgehört hat: Alleine in diesem Jahr wurden weit mehr als 300 beliebte Artikel aus dem vielfältigen Sortiment deutlich günstiger angeboten. So garantiert der Nürnberger Lebensmittel-Händler, dass die Kundinnen und Kunden auch weiterhin immer die besten Konditionen in ihrem Einkaufswagen haben.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):FJORDKRONE Thunfischfilets in eigenem Saft, 195 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURFJORDKRONE Thunfischsalat, 210 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,95 EURFJORDKRONE Partygarnelen, 100 gBislang: 2,19 EURJetzt: 1,99 EURFJORDKRONE Thunfischfilets in Sonnenblumenöl, 185/195 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURFJORDKRONE Schlemmerfilet, 400 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,69 EURFJORDKRONE Zarte Heringsfilets, 200 gBislang: 1,19 EURJetzt: 1,09 EURFJORDKRONE Zartes Lachsfilet in Sauce, 200 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,59 EURFJORDKRONE Thunfischfilets in Olivenöl, 185 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURFJORDKRONE Backfischstäbchen, 405 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,69 EURFJORDKRONE Fischstäbchen, 450 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,69 EURFJORDKRONE Knusperfilets, 400 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURFRISAN Rapskernöl, 500 mlBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURKAISERSTÜHLER Weißer Burgunder Qualitätswein, 0,75 lBislang: 3,39 EURJetzt 2,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5815019