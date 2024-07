NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 211 US-Dollar belassen. Die Kapitalmarkttrends im zweiten Quartal seien weiterhin durch eine starke Emissionsaktivität bei Anleihen und Krediten in Kombination mit einem unterstützenden Handelsumfeld bestimmt worden, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu Investmentbanken weltweit. Einige Banken hätten sich bereits zu den Trends im zweiten Quartal geäußert. So erwarte JPMorgan etwa leicht steigende Global-Markets-Erlöse, da festverzinsliche Wertpapiere ähnliche Trends wie im ersten Quartal aufwiesen, aber Aktien aufgrund größerer Schwankungen besser abschnitten./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 21:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 00:45 / EDT



ISIN: US46625H1005