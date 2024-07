NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen Krones will in den kommenden Jahren weiter wachsen. Die Umsätze sollen bis 2028 auf 7 Milliarden Euro zulegen, sagte Unternehmenschef Christoph Klenk am Mittwoch auf einem Kapitalmarkttag in Neutraubling. Für das laufende Jahr peilt der MDax-Konzern - wie bereits bekannt - Erlöse von mehr als fünf Milliarden Euro an. 2023 hatte Krones einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro ausgewiesen. Vom Umsatz sollen 2028 dann 11 bis 13 Prozent als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben. Hier plant Krones für das laufende Jahr 9,8 bis 10,3 Prozent. 2023 hatte Krones eine Marge von 9,7 Prozent erreicht./mne/mis