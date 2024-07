NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schott Pharma auf "Hold" mit einem Kursziel von 32,70 Euro belassen. Aus Gesprächen mit einem Experten für den Medizinverpackungsmarkt habe er die Erkenntnis gewonnen, dass der Abbau von Lagerbeständen eine überstrapazierte Begründung für eine schwächere grundlegende Nachfrage sein könnte, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Vielmehr könnte es sich um ein Endkunden-Nachfrageproblem handeln. Zudem: Die neuartigen GLP-1-Abnehmmedikamente trieben zwar den Absatz an, doch die Pharmaunternehmen könnten auf preisgünstigere Verpackungen umschwenken, um Kosten zu sparen. Hochwertige Produkte profitierten indes von der Nachfrage aus dem Biopharmazeutika-Bereich./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 18:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2024 / 18:31 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3ENQ51