Was bedeuten bei Flügen zum Mars die Isolation und die räumliche Enge für die mentale und körperliche Gesundheit der Astronaut:innen? Dies testet die Nasa mit ihren Hera-Missionen. Gerade hat ein Team die Simulation beendet. In Zukunft will die Nasa Menschen auf den Mars und darüber hinaus schicken. Auf den langen Reisen durch das Weltall ergeben sich nicht nur technische Herausforderungen, sondern auch solche psychologischer Natur. Wie kommen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...