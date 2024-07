NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der anhaltende Abbau von Lagerbeständen im Auto- und Industriesektor erschwere die Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick für Europas Halbleiterunternehmen. Dementsprechend dürften die Hersteller STMicro und Infineon mäßige Quartalszahlen und Ausblicke vorlegen. Dagegen dürfte die Auftragsentwicklung der Ausrüster stark ausfallen und dank der zunehmenden Bedeutung Künstlicher Intelligenz (KI) für Smartphones, Computer und Server Mitte 2025 einen Höhepunkt erreichen. In diesem Bereich blieben ASML, ASM International und VAT Group ihre Favoriten./gl/mis



ISIN: DE0006231004