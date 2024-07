Der DAX überschritt die 21-Tage-Linie und stieg über die Marke von 18.300 Punkten. Zur Mittagszeit notierte er bei 18.338,82 Punkten und erzielte damit ein Plus von 0,96 Prozent. Zuvor war der Index am Vortag bis auf 18.030 Punkte gefallen. Auch der MDAX legte um 0,77 Prozent auf 25.320,23 Punkte zu und der EuroStoxx stieg um rund 1,3 Prozent.Der DAX profitierte dabei von positiven Vorgaben an den ...

