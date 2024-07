Hamburg/Leipzig (ots) -- Energiepark Witznitz bei Leipzig liefert Solarstrom für Industrie und Haushalte- Mehr als eine Million Solarmodule mit einer Leistung von 605 Megawatt- 160 Hektar Ausgleichsflächen für Natur- und UmweltschutzMit einer symbolischen Inbetriebnahme ist der Energiepark Witznitz von SIGNAL IDUNA, HANSAINVEST Real Assets und MoveOn Energy jetzt offiziell eröffnet worden. Der Energiepark Witznitz am Hainer See bei Leipzig ist der größte zusammenhängende Solarpark Europas. Er erstreckt sich auf 500 Hektar, das entspricht einer Fläche von rund 700 Fußballfeldern. Unter den zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer beim Festakt gewesen. Er würdigte die Bedeutung des Projekts für die gesamte Region und für die europäische Energiewende: "Es ist der größte Solarpark Deutschland, der hier in Mitteldeutschland entsteht. Wir machen die Transformation, weg von der Braunkohle, hin zu den erneuerbaren Energien. Mit Signal Iduna, einem wirklich starken Partner, gelingen solche Investitionen. Wir wollen Industrieland bleiben und dafür brauchen wir die erneuerbaren Energien.""Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kapitalanlagen und fest in unserer Strategie verankert. Mit der Investition in dieses Leuchtturmprojekt der Energiewende werden wir unserer Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft gerecht und geben einen wichtigen Impuls für die Belebung der Region", sagt Martin Berger, Finanzvorstand der SIGNAL IDUNA Gruppe.Zügiger Projektabschluss trotz widriger Umstände"Der Energiepark Witznitz stellt einen zentralen Bestandteil in unserem Portfolio dar. Wir sind stolz auf die Fertigstellung und freuen uns, einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten zu können", ergänzt Christoph Lüken, Geschäftsführer der HANSAINVEST Real Assets, der Finanztochter der SIGNAL IDUNA. MoveOn Energy, der Entwickler, Generalunternehmer und Betreiber des Solarparks, hat gemeinsam mit Partnern rund 1,1 Millionen Solarmodule installiert. Die Solarmodule haben eine Gesamtleistung von 605 Megawatt. Das reicht aus, um den durchschnittlichen Jahresbedarf von 200.000 Vier-Personen-Haushalten zu decken. Pro Jahr können so Emissionen von mehr als 250.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.Die erzeugte Energie der Solarmodule wird über ein eigens errichtetes 380 kV Umspannwerk direkt in die Höchstspannungsleitung der 50 Hertz am Standort Witznitz eingespeist. "In Zeiten der Zinswende und weltweit stark schwankender Energiepreise beweist der erfolgreiche und termingerechte Netzanschluss, dass wichtige Zukunftsprojekte in dieser Größenordnung zügig umgesetzt werden können. Die Zusammenarbeit von den Behörden vor Ort über die technischen Dienstleister bis hin zu den Investoren war hervorragend", sagt Steffen Montag, Geschäftsführer von MoveOn Energy.Neuer Lebensraum für Tiere und PflanzenGleichzeitig ist der Energiepark Witznitz Teil einer großflächigen Renaturierung des ehemaligen Braunkohletagebaus Witznitz II, für die weitere 160 Hektar Ausgleichsflächen ökologisch umgestaltet wurden. Entlang der Zaunanlagen wurden Hecken gepflanzt, um das Gebiet möglichst naturnah zu gestalten. 