Am Mittwoch zeigt die Sartorius-Aktie erste Erholungsanzeichen und gehört zu den Spitzenreitern im DAX. Nachdem sie am Vortag einen Tiefststand knapp unter 200 Euro verzeichnet hatte - das niedrigste Niveau seit März 2020 - stieg der Kurs zur Mittagszeit auf über 223 Euro an. Trotz dieser Aufwärtsbewegung weist die Sartorius-Aktie im Jahr 2024 eine negative Jahresperformance auf. Der Kurs hat im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...