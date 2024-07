Hier eine App, da ein Canvas und hast du schon mein cooles Kanban-Board gesehen? Produktivitätstools kosten vor allem eines: Zeit. So geht es besser. Spoiler vorweg: Ich schreibe diesen Artikel nicht in Blöcken von 25 Minuten. Ich habe keine Mindmap angelegt. Es existiert kein Kanban-Board für den Prozess. Ja, ich habe eine To-do-Liste und eine Time-Box: Für wiederkehrende Aufträge stehen Termine in meinem Kalender. Nötig wäre das nicht, aber wenigstens ...

