FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Carl Zeiss Meditec von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 118 auf 68 Euro gekappt. Nach einer "heftigen Gewinnwarnung" überprüfte Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seinen Investmentansatz. Der Fahrplan für die Geschäftserholung sei bei dem Hersteller von Gesundheitstechnik wesentlich unsicherer geworden. Dies gelte auch für die Gewinnerwartungen über 2024 hinaus, die er trotz geplanter Kostensenkungsmaßnahmen deutlich senkte. China schwächele und auch das Geschäft in den USA sei derzeit problematisch./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 11:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 11:41 / MESZ

DE0005313704