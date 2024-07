Hamburg (ots) -Energetische Anforderungen, finanzielle Belastungen oder Ertragsmaximierung vor dem Verkauf: Speziell Besitzer von Mehrfamilienhäusern kämpfen heute mehr denn je mit den unterschiedlichsten Herausforderungen - passende Lösungen finden sie als Laien nur selten. Um hier die dringend benötigte Abhilfe zu schaffen, bietet wiroptimierendeinhaus.de professionelle und lückenlose Unterstützung bei allen Belangen rund um die Wertsteigerung betroffener Immobilien. Wie das in der Praxis funktioniert und inwieweit Hausbesitzer wirklich davon profitieren, erfahren Sie hier.Keine Frage, an der langfristigen Rentabilität und vor allem am Werterhalt ihrer Immobilie sind die meisten Hausbesitzer interessiert. Demgegenüber stehen jedoch nicht nur ständige Belastungen finanzieller Natur durch hohe Betriebskosten, mögliche Leerstände oder kostspielige Reparaturen. Vielmehr sorgen auch die neuesten Anforderungen durch das Gebäudeenergiegesetz für erhebliche bauliche Probleme und zusätzlichen Zeitdruck. Und als wäre das noch nicht genug, treiben unnötiger Ärger mit den Hausverwaltungen oder den Mietern den Stresspegel nicht selten endgültig in die Höhe. Während also die Ziele einerseits durchaus klar sind, wissen nur die wenigsten Hauseigentümer, wie sich diese in der Praxis möglichst zeit- sowie kosteneffizient realisieren und die damit einhergehenden Probleme minimieren lassen. "Uns berichten immer wieder besorgte Hauseigentümer, sie hätten regelrecht Angst davor, dass energetische Anforderungen oder finanzielle Belastungen durch gestiegene Zinsen den Wert ihrer Immobilie mindern könnten", verrät Stephan Gerlach von wiroptimierendeinhaus.de. "Und damit nicht genug: Auch bei einem etwaigen Verkauf besteht häufig die Sorge, dass all das zu Verzögerungen oder einem niedrigeren Verkaufspreis führen könnte.""Diese Ängste sind durchaus berechtigt - denn zum einen berichten auch die Medien ständig von Preisstürzen, zum anderen fehlt es den meisten Hauseigentümern am nötigen Know-how, um sich genau davor zu schützen", fügt der Immobilienexperte hinzu. Umso wichtiger sei es, jetzt eine professionelle Lösung zu finden, um das Mehrfamilienhaus als wohl wertvollstes Gut der meisten Eigentümer sinnvoll zu bewirtschaften und seinen Wert nachhaltig zu steigern. Unterstützung dabei bietet als Teil der Gerlach Immobilien Gruppe (GIG) das Team von wiroptimierendeinhaus.de auf Basis hunderter erfolgreicher Transaktionen und eines umfassenden Netzwerks: So sorgen die Experten rund um Stephan Gerlach unter anderem für eine passgenaue Optimierung aller Immobilien - sei es durch Sanierungen oder Modernisierungen. Damit gehen zudem geringere Betriebskosten sowie eine individuelle Kapitalanlagenoptimierung einher, sodass Eigentümer neben einer dauerhaften Wertsteigerung auch von einer spürbaren finanziellen Entlastung profitieren. Dabei übernehmen die Profis alle notwendigen Schritte - ihre Kunden müssen sich damit nicht mehr selbst um jede Kleinigkeit kümmern und können sich stattdessen entspannt zurücklehnen.Von grundlegender Beratung bis zu nahtloser Umsetzung: So unterstützen die Profis von wiroptimierendeinhaus.de ihre Kunden"Ob langjährige Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, Kapitalanleger oder Erben entsprechender Immobilien - wir verstehen, dass ihre Objekte das Kapital unserer Kunden sind", betont Stephan Gerlach. Entsprechend wichtig ist es seinem Team, den Wert fraglicher Immobilien schneller, effizienter und kosteneffektiver zu steigern, als es Laien jemals könnten. Damit das gelingt, erarbeiten die Profis als Assetmanager nach einer anfänglichen Beratung individuelle Pläne, um das volle Potenzial aller Häuser auszuschöpfen. Berücksichtigt werden dabei alle infrage kommenden Optimierungen wie etwa eine mögliche Umwandlung in Wohneigentum, energetische Sanierungen oder die Aufwertung der Mieterstruktur - eine essenzielle Basis, um die Rentabilität jedes Projekts fundiert beurteilen zu können.Im Anschluss daran übernimmt das erfahrene Team von wiroptimierendeinhaus.de in Kombination mit einem breiten Netzwerk von Experten und Dienstleistern die Umsetzung aller geplanten Schritte. Der Fokus liegt dabei stets auf konkreten Ergebnissen durch gezielte Maßnahmen, die sowohl den persönlichen Anforderungen der Eigentümer als auch den individuellen Potenzialen ihrer Immobilien gerecht werden. Darüber hinaus greifen die Profis ihren Kunden auch bei der Optimierung ihrer Finanzierung und der Nutzung von Fördermöglichkeiten unter die Arme - inklusive Neu- oder Umfinanzierung. Sollte bereits der Verkauf einer Immobilie geplant sein, übernimmt wiroptimierendeinhaus.de auf Wunsch außerdem den ertragsoptimalen Einzelverkauf der Wohnungen oder stellt den Eigentümern ein umfangreiches Netzwerk an Globalverkäufern zur Verfügung.Fazit: Maximaler Profit durch professionelle Unterstützung"Selbstverständlich handelt es sich bei solchen Projekten um anspruchsvolle Unterfangen, die eine Menge Erfahrung, fundiertes Fachwissen und ein solides Netzwerk erfordern - leider realisieren das nicht wenige Eigentümer erst, wenn sie bereits finanzielle Verluste erlitten haben", erläutert Stephan Gerlach. "Laien verfügen nun mal weder über diese Grundlagen noch über den nötigen Absatzkanal." Die Experten von wiroptimierendeinhaus.de können all das hingegen lückenlos bieten und Hauseigentümer damit zuverlässig dabei unterstützen, ihre Immobilien zu entwickeln und sie gegebenenfalls über die ebenfalls zur GIG gehörige Hanseatische Wohnungsgenossenschaft eG als Kapitalanlage weiterzuverkaufen - gerade in Zeiten der Zinswende ein wertvoller Service.Konkret konnte wiroptimierendeinhaus.de auf dieser Basis beispielsweise den Wert von vier Wohneinheiten in Eckernförde durch die Schaffung von Baurecht im Dachgeschoss um eine halbe Million Euro steigern - und das bei einem Investment von 300.000 Euro. Ebenso konnte durch die Abspaltung eines Baugrundstücks nach Baurechtschaffung in Halstenbek ein Verkaufserlös in Höhe von 450.000 Euro erzielt werden. "Egal, um welche Herausforderungen es geht - wir haben grundsätzlich immer die passende Lösung dafür und stehen unseren Kunden als vielseitiger Partner zur Seite", fasst Stephan Gerlach zusammen. 