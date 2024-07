Die Aktienanalysten bei der RBC sehen Kurs-Chancen für die Evotec Aktie, die am frühen Mittwochnachmittag bei 9,445 Euro mit 2,66 Prozent im Plus notiert. Man verweist dabei auf mögliche neue Gesetze in den USA zur Beendigung der Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen, zu denen einer der wichtigen Wettbewerber von Evotec gehöre. Wird das Gesetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...