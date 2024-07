HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Kion vor den am 31. Juli erwarteten Quartalszahlen von 71 auf 69 Euro gesenkt. Die Einstufung für die Aktie des Gabelstaplerherstellers wurde auf "Buy" belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil kappte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen leicht für die beiden Sparten Industrial Trucks & Services (IT&S) und Supply Chain Solutions (SCS). Damit fließe die mögliche Verzögerung der Nachfragebelebung in den beiden Einheiten in sein Modell mit ein, da die Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA vor dem Jahresende einen Dämpfer erhalten hätten./ck/tih



