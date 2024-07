DJ MÄRKTE USA/Aktien wenig bewegt erwartet - ADP-Bericht ohne Impuls

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer Reihe von US-Konjunkturdaten auf der einen Seite und Feiertagsstimmung auf der anderen Seite haben es die Akteure an der Wall Street am Mittwoch zu tun. Wegen des Unabhängigkeitsfeiertags am 4. Juli findet am Berichtstag nur ein verkürzter Handel statt - die US-Börsen beenden das Geschäft um 19.00 Uhr MESZ - und am Donnerstag wird überhaupt nicht gehandelt. Dazu steht das Highlight der Woche mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Juni erst am Freitag auf der Agenda.

In dieser Gemengelage dürften wohl nur größere Überraschungen bei den Konjunkturdaten das Potenzial haben, für stärkere Impulse zu sorgen. Der ADP-Arbeitsmarktbericht lieferte diese nicht. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen in der US-Privatwirtschaft blieb im Juni zwar etwas unter der Prognose, dafür wurde aber der Vormonatswert etwas noch oben revidiert. Manchen Marktteilnehmern gilt der ADP-Bericht, der sich auf rund 500.000 US-Unternehmen mit etwa 25 Millionen Beschäftigten stützt, als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht.

Spannend könnte der ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor im Juni werden, er wird erst nach Handelsbeginn berichtet. Erst nach dem vorzeitigen Handelsende an der Wall Street wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht. Sollte es um 20.00 Uhr MESZ unerwartete Neuigkeiten enthalten, womit aber nicht zu rechnen ist, können die Akteure darauf erst am Freitag reagieren.

Paramount Global sorgt weiter für Gesprächsstoff

Paramount Global machen in der Vorbörse einen Satz um gut 13 Prozent. Nach langem Tauziehen steht das Filmstudio vor der Übernahme. Die Produktionsfirma Skydance habe eine vorläufige Vereinbarung zum Erwerb von National Amusements für 1,75 Milliarden Dollar erzielt, dem Mehrheitseigentümer von Paramount, so mit den Vorgängen vertraute Personen. Skydance soll dann mit Paramount verschmolzen werden.

Constellation Brands verzeichnete in seinem ersten Quartal des Geschäftsjahres einen Gewinnsprung. Der Hersteller von Bier, Wein und Spirituosen hat darauf die Gewinnprognbose für das Gesamtjahr angehoben. Der Kurs zieht um 2 Prozent an.

Bei den Einzelwerten schnellt der Kurs von Curevac vorbörslich um rund 20 Prozent nach oben. Das Biotechnologie-Unternehmen hat zum einen eine strategische Umstrukturierung angekündigt, zum anderen aber vor allem eine neue Lizenzvereinbarung mit GSK geschlossen und die Kontrolle über die gemeinsamen Covid-19- und Influenza-Programme an den britischen Pharmariesen übertragen. Der Deal bringt Curevac bis zu 1,45 Milliarden Euro zuzüglich Lizenzzahlungen ein.

Weiter aufwärts geht es mit dem Tesla-Kurs, wenn auch mit einem Plus von rund 2 Prozent langsamer als am Vortag, als der Kurs um über 10 Prozent gestiegen war. Treiber war da die Nachricht gewesen, dass der Tesla-Absatz im zweiten Quartal nicht so stark gesunken wie erwartet.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,76 +1,6 4,74 33,7 5 Jahre 4,39 -0,3 4,39 39,1 7 Jahre 4,39 -0,9 4,40 42,2 10 Jahre 4,41 -1,8 4,43 53,4 30 Jahre 4,57 -3,2 4,61 60,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:35 Uhr Di, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,0768 +0,2% 1,0738 1,0741 -2,5% EUR/JPY 174,21 +0,4% 173,77 173,39 +12,0% EUR/CHF 0,9722 +0,1% 0,9714 0,9704 +4,8% EUR/GBP 0,8469 -0,0% 0,8469 0,8473 -2,4% USD/JPY 161,85 +0,3% 161,81 161,42 +14,9% GBP/USD 1,2715 +0,2% 1,2680 1,2678 -0,1% USD/CNH (Offshore) 7,3042 -0,0% 7,3102 7,3067 +2,5% Bitcoin BTC/USD 60.209,40 -2,7% 60.898,64 62.014,64 +38,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,84 82,81 +0,0% +0,03 +15,6% Brent/ICE 86,46 86,24 +0,3% +0,22 +13,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,735 33,55 -2,4% -0,81 +4,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.350,66 2.329,64 +0,9% +21,02 +14,0% Silber (Spot) 30,47 29,53 +3,2% +0,95 +28,2% Platin (Spot) 1.002,92 995,50 +0,7% +7,42 +1,1% Kupfer-Future 4,53 4,43 +2,2% +0,10 +15,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

