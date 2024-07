Dogeverse erlebt erstes CEX-Listing auf MEXC - Kursanstieg erwartet

Dogeverse ($DOGEVERSE), der innovative Multichain-Meme-Coin, feiert seine erste Notierung an einer zentralisierten Börse (CEX) auf MEXC, einer führenden Krypto-Börse. Dieser bedeutende Schritt wird Dogeverse ins Rampenlicht rücken, und ein Kursanstieg wird erwartet, sobald das Listing aktiv ist. Diese Entwicklung ist ein großer Meilenstein für das Projekt und zeigt das Vertrauen, das in Dogeverse gesetzt wird.

Seit dem Start hat der $DOGEVERSE-Token beträchtliche Aufmerksamkeit erregt, indem er in der Presale-Phase über 15 Millionen Dollar einnahm und eine lebendige Gemeinschaft von Unterstützern aufbaute. Diese beeindruckende Summe zeigt das starke Interesse und das Vertrauen, das Investoren in das Potenzial dieses Projekts haben. Die frühe Unterstützung der Gemeinschaft war entscheidend für den bisherigen Erfolg von Dogeverse.

Anleger, die Dogeverse bereits vor der Notierung auf dezentralisierten Börsen (DEX) erworben haben, erhoffen sich, von dem erwarteten Kursanstieg zu profitieren. Dies unterstreicht die Attraktivität des Tokens und das Potenzial für erhebliche Gewinne.

Laut einem Bericht von CoinGecko verzeichnet MEXC ein tägliches Handelsvolumen von rund 1,19 Milliarden Dollar. Als bedeutender Akteur im Krypto-Börsenmarkt bedient MEXC über 10 Millionen Nutzer in mehr als 170 Ländern. Dank dieser Reichweite ist MEXC die ideale Plattform für das erste CEX-Listing von Dogeverse. Diese breite Nutzerbasis und das hohe Handelsvolumen bieten eine hervorragende Gelegenheit, die Sichtbarkeit und Liquidität des Dogeverse-Tokens zu erhöhen.

Erweiterte Sichtbarkeit und Reichweite

Das Listing auf MEXC wird Dogeverse nicht nur eine erhöhte Sichtbarkeit verschaffen, sondern auch den Zugang zu einem breiteren Publikum ermöglichen. Diese erhöhte Sichtbarkeit ist entscheidend, um das Bewusstsein und Interesse für Dogeverse weiter zu steigern und neue Investoren zu gewinnen. Ein breiteres Publikum kann dazu beitragen, die Marktdynamik zu verändern und den Token-Wert weiter zu steigern.

Ein Einzigartiges Multichain-Meme-Coin

Das Maskottchen des Meme-Coins, Cosmo, symbolisiert die Fähigkeit von Dogeverse, über mehrere Blockchains hinweg zu operieren und spiegelt den innovativen Geist des Projekts wider. Cosmo steht für die Vielseitigkeit und den Erfindergeist, der Dogeverse auszeichnet.

Dogeverse unterscheidet sich im überfüllten Markt der Meme-Coins durch seine einzigartige Multichain-Nutzung. Im Gegensatz zu traditionellen Meme-Coins arbeitet Dogeverse nicht nur auf einer einzigen Blockchain. Diese Multichain-Fähigkeit bietet eine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, die in der Krypto-Welt selten zu finden ist.

Dogeverse ermöglicht nahtlose Transaktionen über sechs wichtige Blockchains hinweg: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base. Investoren können die für sie am besten geeignete Option wählen. Diese Vielfalt an Blockchain-Optionen bietet Investoren die Möglichkeit, die effizienteste und kostengünstigste Plattform zu nutzen, was die Attraktivität von Dogeverse weiter erhöht.

Günstigere, schnellere und reibungslosere Transaktionen! Die Multichain-Fähigkeit von Dogeverse verbessert nicht nur die Zugänglichkeit, sondern reduziert auch die Transaktionsgebühren und gewährleistet eine höhere Interoperabilität. Diese Vorteile sind besonders in der aktuellen Krypto-Landschaft von Bedeutung, wo schnelle und kostengünstige Transaktionen oft den Unterschied ausmachen.

Die fortschrittliche Brückentechnologie, Dogeverse Bridge, bleibt das Hauptmerkmal dieses Meme-Coins. Diese Technologie ermöglicht es Nutzern, Tokens effizient zwischen den unterstützten Blockchains zu bewegen, was eine bisher unerreichte Flexibilität bietet.

Mit diesen Eigenschaften positioniert sich Dogeverse als der vielseitigste Meme-Coin auf dem Markt. Diese Vielseitigkeit könnte Dogeverse helfen, sich langfristig zu etablieren und nicht nur als kurzfristiger Trend wahrgenommen zu werden.

Vorteile für frühe Investoren

Die Presale-Phase endete am 3. Juni mit einem Wert von $0,00031 pro $DOGEVERSE-Token. Der ausverkaufte Presale ist ein Beweis für den Erfolg dieses gemeinschaftsorientierten Projekts. Die starke Nachfrage nach dem Token während der Presale-Phase deutet auf das hohe Interesse und das Vertrauen hin, das die Krypto-Community in Dogeverse setzt.

Tatsächlich hat Jacob Crypto Bury, ein bekannter YouTuber und Krypto-Influencer, $DOGEVERSE als einen seiner Favoriten aufgelistet. Diese Unterstützung von Influencern trägt dazu bei, das Bewusstsein und die Glaubwürdigkeit von Dogeverse weiter zu steigern.

Der erwartete Kursanstieg könnte eine lukrative Gelegenheit für frühe Investoren darstellen, vom steigenden Bekanntheitsgrad und der Marktnachfrage des Meme-Coins zu profitieren. Die Notierung auf MEXC markiert auch einen entscheidenden Moment für Dogeverse, da ein signifikantes Handelsvolumen erwartet wird. Diese erhöhte Handelsaktivität könnte zu einer stärkeren Preisstabilität und einem langfristigen Wachstum des Tokens führen.

Jetzt Dogeverse sichern! Besuchen Sie die Dogeverse-Website und werden Sie Teil der Multichain-Meme-Revolution. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um in einen innovativen und vielversprechenden Meme-Coin zu investieren, der das Potenzial hat, die Krypto-Landschaft nachhaltig zu verändern. Schließen Sie sich der wachsenden Gemeinschaft von Unterstützern an und profitieren Sie von den einzigartigen Vorteilen, die Dogeverse bietet.

