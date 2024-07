Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG

Company Name: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506



Reason for the research: Update

Recommendation: Buy

from: 03.07.2024

Target price: 126,00 Euro

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 126,00.

Zusammenfassung:

In den letzten Wochen ist der Aktienkurs von Energiekontor um fast 20% gesunken, da sich das Sentiment in der Branche verschlechtert hat. Der globale Index für erneuerbare Energien, RENIXX, ist seit Jahresbeginn um 11% gefallen, Peer-Unternehmen (SMA Solar, 7C Solarparken) haben kürzlich Gewinnwarnungen herausgegeben, und rechtsgerichtete Parteien, die die grünen Energien nicht unterstützen, sind in Deutschland, der EU und weltweit auf dem Vormarsch. Allerdings wird sich die verbesserte Regulierung (EU: Green Deal, Deutschland: EEG, Solarpaket I, BImSchG, USA: Inflation Reduction Act) auch in den kommenden Jahren sehr positiv auf Wind & Solar auswirken. Wir sind daher sehr zuversichtlich, dass Energiekontor die Prognose für 2024 (EBT: EUR30 Mio. - EUR70 Mio., FBe: EUR51 Mio.) erreichen und 2025 das EBT (FBe: EUR90 Mio., +76% J/J) aufgrund deutlich höherer Projektumsätze und eines hohen EBT-Beitrags aus dem eigenen Ökostromportfolio deutlich steigern wird. EKT hat eine glasklare Wachstumsstrategie und strebt für 2028 ein EBT von EUR120 Mio. an. Wir sind überzeugt, dass EKT ein starkes Ergebniswachstum erzielen wird und prognostizieren, dass das Nettoergebnis 2028E fast doppelt so hoch sein wird wie 2022 (EUR83 Mio. gegenüber EUR45 Mio.). In Anbetracht der starken kurz- (2025) und mittelfristigen (2028) Wachstumsaussichten halten wir das Unternehmen mit einem KGV von 15 für 2025 für attraktiv bewertet. Wir bestätigen unsere Prognosen. Unser Kursziel bleibt bei EUR126. Zeit, die Aktie zu KAUFEN.



First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 126.00 price target.

In recent weeks, Energiekontor's share price has declined by almost 20% as sector sentiment has worsened. The global renewable energy index RENIXX is down 11% YTD, peers (SMA Solar, 7C Solarparken) have recently issued profit warnings, and right-wing parties which do not support green power are on the rise in Germany, the EU and globally. However, the supportive regulatory environment (EU: Green Deal, Germany: EEG, Solarpaket I, BImSchG, USA: Inflation Reduction Act) will continue to exert a very positive effect on wind & solar in the coming years. We are thus very confident that Energiekontor will reach 2024 guidance (EBT: EUR30m - EUR70m, FBe: EUR51m) and will significantly increase 2025 EBT (FBe: EUR90m, +76% y/y) because of significantly higher project sales and a high EBT contribution from the own green power portfolio. EKT has a crystal clear growth strategy and targets 2028 EBT of EUR120m. We are convinced that EKT will deliver strong bottom line growth and forecast that the 2028E net result will be almost twice as high as the 2022 figure (EUR83m versus EUR45m). Given the strong short-term (2025) and medium-term (2028) growth prospects, we believe that the company is attractively valued at 2025 P/E of 15x. We confirm out forecasts. Our price target remains at EUR126. Time to BUY the stock.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

http://www.more-ir.de/d/30141.pdf



Contact for questions

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



transmitted by EQS Group AG.

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

°