FORTEC Group gewinnt weiteren Millionenauftrag im Defence-Markt Die FORTEC Power GmbH (ehemals Emtron GmbH), eine Konzerntochter der börsennotierten FORTEC Elektronik AG, hat einen Großauftrag über DC/DC-Wandler und EMV-Filter von einem namhaften Hersteller für Defence-Lösungen erhalten. Der Auftragswert liegt im mittleren, einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Produktion der Produkte ist bereits gestartet und der Auftrag läuft bis ins dritte Quartal 2025. Mit diesem Auftrag sichert sich der FORTEC-Konzern signifikantes Geschäft im Bereich Defence. Darüber hinaus sieht FORTEC weitere Aufträge und Projektansätze in diesem Segment mit Kunden, die hohe Anforderungen an Leistungselektronik stellen. Die speziellen DC/DC-Wandler und EMV-Filter der FORTEC Power GmbH zählen zu den zuverlässigsten Produkten in der Branche. Die FORTEC Group verfügt über ein umfassendes Portfolio im Leistungselektronik-Bereich mit Produkten aus eigener Entwicklung und Produktion, aber auch aus der Produktion mit Kooperationspartnern. Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert: "Ich gratuliere unserem kompetenten Team bei FORTEC Power zu einem weiteren Millionenauftrag im Bereich Defence. Dieser Auftrag bestätigt, dass unsere strategische Ausrichtung mit robusten, effizienten und kostenoptimierten Lösungen im Portfolio für unsere Zielmärkte für Transportation, Medical und Defence mit höheren Anforderungen richtig ist und von unseren Kunden geschätzt wird." Sandra Maile Vorstandsvorsitzende FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.



