Während der jährlichen Veranstaltung "BIG UP" vergab French Tech Saint-Etienne Lyon die Big Start-up of the Year-Trophäe, mit der in jedem Jahr ein Start-up ausgezeichnet wird, das die Innovationskraft und den Reichtum der Region verkörpert.

French Tech Saint-Etienne Lyon ist eine im Jahr 2015 gegründete gemeinnützige Vereinigung, die die Gründung, das Wachstum und die Internationalisierung innovativer Unternehmen in Lyon und Saint-Étienne fördert.

Von der französischen Regierung bis 2026 als eine der 17 French Tech Capitals ausgewiesen, folgt sie dem Fahrplan von La Mission French Tech des Wirtschaftsministeriums und integriert die Region Lyon St. Étienne in ein Netzwerk von über 100 French Tech Communities auf fünf Kontinenten.

French Tech Capitals and Communities dienen als Einstiegspunkte für französische Start-ups in das globale französische Tech-Ökosystem.

Am 17. Juni wurde Brenus Pharma im Rahmen der Vorstandssitzung von French Tech Saint-Etienne Lyon, an der Gründer und Geschäftsführer lokaler Start-ups sowie Innovatoren wie Inkubatoren, Cluster und Großunternehmen teilnahmen, zum BIG Start-up of the Year ernannt.

"Mit dieser Auszeichnung hat sich Brenus Pharma unter zwölf Kandidaten in der engeren Auswahl durchgesetzt und die Kriterien Innovation und positive Auswirkungen auf unser Gebiet erfüllt. Wir sind stolz darauf, dass Brenus Pharma nun zu unseren Mitgliedern gehört und als vielversprechender Vertreter in unserem Netzwerk Anerkennung findet, der die Werte von La Mission French Tech perfekt widerspiegelt", sagte Lucie Texier, Generalbeauftragte von French Tech Saint-Etienne Lyon.

Über French Tech Saint-Etienne Lyon:

Neben Akteuren, die Innovationen vorantreiben, vereint und belebt French Tech Saint-Etienne Lyon das lokale Ökosystem. Die Vereinigung leistet einen Beitrag zu ökologischen und sozialen Transformationen für ein nachhaltiges und integratives Innovations- und Unternehmertum. Die Vereinigung hat über 539 Mitglieder, darunter 475 Start-ups und 64 öffentliche und private Partner.

Über Brenus Pharma:

Brenus Pharma ist ein französisches Biotech-Unternehmen, das eine innovative Forschungsplattform namens Stimulated-Tumor-Cell (STC) entwickelt, die den Weg für eine neue Generation therapeutischer Krebsimpfstoffe bereitet.

