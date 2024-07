Datum der Anmeldung:

27.06.2024



Aktenzeichen:

B2-31/24



Unternehmen:

J&T Capital Partners, a.s., Tschechische Republik, Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der International Distributions Services plc, London (UK) und dadurch Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der EP Corporate Group a.s., Tschechische Republik



Produktmärkte:

Paketdienste