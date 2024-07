Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA7481301017 Quebec Pegmatite Holdings Corp. 03.07.2024 CA50684B1031 LaFleur Minerals Inc. 04.07.2024 Tausch 1:1

FI4000062781 Caverion Oyj 03.07.2024 FI4000577200 Caverion Oyj 04.07.2024 Tausch 1:1