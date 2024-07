Der US-Dollar (USD) könnte den Wert von 7,3100 überschreiten. Es ist unwahrscheinlich, dass der nächste Widerstand bei 7,3200 in Sicht kommt, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, ob der nächste wichtige Widerstand bei 7,3400 in Sicht kommt, so die Analysten der UOB Group. USD kann über 7,3100 steigen 24-Stunden-Chart: "Gestern haben wir darauf hingewiesen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...