DJ HINWEIS/Mittagsbericht von der Wall Street entfällt

Weil am Mittwoch, 3. Juli, wegen des US-Unabhängigkeitsfeiertags am 4. Juli an der Wall Street nur bis 19.00 Uhr MESZ gehandelt wird, entfällt der normalerweise zwischen ca. 18.10 und 18.30 Uhr gesendete Mittagsbericht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2024 11:15 ET (15:15 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.