München (ots/PRNewswire) -Baseus, eine führende Marke für Verbraucherelektronik, freut sich, eine bedeutende Lizenzkooperation mit dem FC Bayern München bekannt zu geben, einem der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt. Diese Lizenzkooperation verbindet Spitzentechnologie mit unübertroffener sportlicher Exzellenz und führt eine limitierte Edition von co-gebrandeten Produkten ein.Innovative Produkte für Fans und TechnikbegeisterteDie lizenzierte neue Produktlinie wird eine Reihe von hochwertigen Accessoires umfassen, die das digitale Leben von FC Bayern-Fans und Technikliebhabern gleichermaßen verbessern sollen. Jedes FC Bayern-lizenzierte Produkt in der Baseus-Reihe ist darauf ausgelegt, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Egal, ob Sie im Büro arbeiten, Ihre Lieblingsmusik oder -filme genießen oder auf Reisen sind, unsere gemeinsame Kollektion ist effizient und passt sich Ihrem Lebensstil in jeder Hinsicht an.Highlights der Kollektion beinhalten:- Kabellose Ohrstöpsel & Kopfhörer: Bieten überragende Klangqualität und Komfort, perfekt, um den neuesten Spielkommentar oder Ihre Lieblingsmusik zu genießen.Baseus Eli Sport 1 Open-Ear KopfhörerDer Baseus Eli Sport 1 sticht in der co-gebrandeten Kollektion hervor. Diese Kopfhörer verfügen über ein innovatives Open-Ear-Luftleitungsdesign, das Komfort bietet und Ihr Gehör schützt, um ein schmerzfreies und gesundes Hörerlebnis zu gewährleisten. Mit einer IPX4-Wasserbeständigkeit passen sich diese Ohrhörer Ihrem Lebensstil an und sind ideal für das Training, Autofahren oder Arbeit - auch bei Regen. Die 16,2-mm-Treiber liefern hervorragende Klangqualität mit kraftvollem Bass, klaren Höhen und reichen Mitten, die alle durch den Baseus Bass Enhancement Algorithmus verbessert werden. Die richtungsabhängige Akustiktechnologie sorgt für minimale Schallverluste und ultra-klare Anrufe dank AI-Rauschunterdrückung. Die Kopfhörer sind ergonomisch für Stabilität und Komfort gestaltet und bieten bis zu 30 Stunden Wiedergabezeit mit der Ladehülle.Baseus Bowie H1i Noise Cancelling KopfhörerDie Baseus Bowie H1i-Kopfhörer bieten Hi-Res-zertifizierten Klang mit verlustfreiem Audio in der exklusiven co-gebrandeten Kollektion und erfassen die feinen Details von Studioaufnahmen. Die Kopfhörer verfügen über einen LHDC-Codec für hochauflösendes Streaming und AI-verbesserten Bass, um audiophile Klangqualität zu gewährleisten. Mit zwei aktiven Geräuschunterdrückungsmikrofonen und 3D-Raumklang reduzieren die Bowie-Kopfhörer Umgebungsgeräusche um bis zu 95 % und bieten ein immersives und einzigartiges Hörerlebnis. Die 100-stündige Akkulaufzeit gewährleistet lang anhaltenden Genuss, während der 0,038s Low-Latency-Modus das Spielen und die Anrufklarheit verbessert - perfekten für FC Bayern München-Fans.- Power Banks: Stilvoll und effizient, sorgen sie dafür, dass Ihre Geräte während der spannendsten Momente eines Spiels aufgeladen bleiben.Baseus Blade HD 100W Laptop Power BankDer Baseus Blade HD ist ein herausragendes Produkt der Kollektion. Mit einem leichteren und dünneren Design von nur 0,7 Zoll verwendet er Silizium-Kohlenstoff-Batterietechnologie, um 18 % leichter und 20 % kleiner als frühere Versionen zu sein. Die Power Bank bietet zwei PD USB-C-Anschlüsse mit bis zu 100W Stromversorgung - genug, um ein MacBook Pro 14 Zoll in nur 30 Minuten auf 50 % aufzuladen. Das LED-Statusdisplay ermöglicht es den Nutzern, die Ladegeschwindigkeit nahtlos zu verfolgen, während die 20000mAh-Kapazität das Notladen für verschiedene Geräte unterstützt - ideal für Geschäftsreisen und Reisen.- GaN-Ladegerät: Fortschrittliche Ladetechnologie für schnellere, sicherere und effizientere Stromversorgung.Baseus GaN6 Pro Schnellladegerät 2C+2U 65WDas Baseus GaN6 Pro Schnellladegerät ist ein Schlüsselprodukt dieser Zusammenarbeit. Mit modernster GaN6-Technologie gewährleistet es eine höhere Energieumwandlung und niedrigere Temperaturen, um intermittierende Ladeprobleme zu lösen und dennoch schnelles und sicheres Laden zu bieten. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 65W kann es ein MacBook Pro 16 in nur einer Stunde von 0 % auf 80 % aufladen. Dieses kompakte, faltbare Ladegerät ist 35 % kleiner als herkömmliche Ladegeräte und perfekt für Reisen. Es kann gleichzeitig bis zu vier Geräte laden - darunter Laptops, Smartphones, Smartwatches und Ohrhörer - und erfüllt die Bedürfnisse aller technikaffinen FC Bayern-Fans.- USB-C-Kabel: Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und langlebiges Laden, auf das Sie sich verlassen können.Baseus Free2Draw Mini Retractable Charging Cable 100WDas Baseus Free2Draw Mini Retractable Charging Cable ist eine bemerkenswerte Ergänzung der co-gebrandeten Produktlinie. Dieses 3,3-Fuß-USB-C-Kabel bietet blitzschnelle Ladegeschwindigkeiten mit 100W Stromversorgung, die mit einer Vielzahl von Laptops, Tablets und Smartphones kompatibel ist. Dank eines vollständig einziehbaren Designs sorgt das Kabel für eine verwicklungsfreie und ordentliche Ladeumgebung und kann auf beiden Seiten verlängert werden, um eine bessere Zugänglichkeit zu bieten. Mit einem Gewicht von nur 50 g ist das Free2Draw-Kabel eine kompakte und leichte Lösung, perfekt für unterwegs zum Laden aller USB-C-Geräte.- Magnetische Autohalterung: Sicheres und praktisches Befestigen von Mobilgeräten, ideal für unterwegs.Baseus C02 Go Magnetische AutohalterungDie Baseus C02 Go, Teil der exklusiven co-gebrandeten Kollektion, verfügt über ein innovatives Design aus weicher Aluminiumlegierung, das 90° seitliche und 180° vertikale Biegungen ermöglicht und sich an verschiedene Betrachtungswinkel anpasst. Mit einer starken Magnetkraft von 20N hält sie Ihr Telefon sicher an Ort und Stelle - auch auf holprigen Straßen, scharfen Kurven und Bodenwellen. Der 360° drehbare Magnetkopf bietet flexible horizontale und vertikale Bildschirmorientierungen, perfekt für die Navigation. Die starke Tragfähigkeit von 2 kg und die wiederverwendbare Klebebasis sorgen für Stabilität und Haltbarkeit und machen sie geeignet für alle Automodelle, einschließlich solcher mit versteckten Luftauslässen. Die Einhandbedienung erhöht auch die Sicherheit beim Fahren und sorgt für eine nahtlose und ablenkungsfreie Erfahrung.Eine Zusammenarbeit, die auf Exzellenz basiertDie co-gebrandeten Produkte des FC Bayern München drücken das Engagement von Baseus für Exzellenz, Innovation und das unermüdliche Streben nach Perfektion aus. Diese Lizenzkooperation vereint nicht nur die fortschrittliche Technologie von Baseus mit der dynamischen und prestigeträchtigen Marke des FC Bayern, sondern feiert auch die gemeinsamen Werte beider Unternehmen.Aussagen von FührungskräftenBaseus-CEO CU He kommentierte die Zusammenarbeit: "Wir freuen uns, mit dem FC Bayern München, einem Verein, der Erfolg und Leidenschaft symbolisiert, zusammenzuarbeiten. Unsere co-gebrandeten Produkte spiegeln unser Engagement für Qualität und Innovation wider und bieten den Fans einzigartige, leistungsstarke Accessoires, die ihre Liebe zum Verein feiern."VerfügbarkeitDie Co-Branding-Produkte von Baseus und dem FC Bayern München können ab dem 3. Juli 2024 über die offizielle Baseus-Website vorbestellt werden.Melden Sie sich an, um ein FC Bayern Produktpaket im Wert von 300 $ zu gewinnen! Weitere Informationen finden Sie unter Baseus US (https://www.baseus.com/pages/powering-up-with-passion)/Baseus EU (https://eu.baseus.com/pages/create-with-passion). Die Aktion endet am 14. Juli 2024 um 23:59 Uhr PST.Über BaseusBaseus ist eine führende Marke für Verbraucherelektronik, die 2011 gegründet wurde. Das Unternehmen glaubt an "Einfachheit für mehr" - was bedeutet, nahtlos praktische und ästhetische Produkte zu schaffen, die für die jüngere Generation von Technikbegeisterten einen Mehrwert bieten. Baseus bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter tragbare Ladegeräte, Desktop-Ladegeräte, Wandladegeräte, kabellose Ohrstöpsel und Dockingstationen. Treten Sie noch heute der Baseus-Familie bei, um eine neue Welt technologischer Innovationen zu entdecken.