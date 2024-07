BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Die Zahl der Balkonkraftwerke in Deutschland wächst immer schneller. Im zweiten Quartal gingen dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur zufolge mehr als 152.000 dieser Geräte neu ans Netz. Das ist ein gewaltiges Plus von 52 Prozent zum bisherigen Rekordhalter, dem zweiten Quartal 2023. Insgesamt verzeichnet das Marktstammdatenregister derzeit gut 563.000 Anlagen in Betrieb. Die wirklichen Zahlen dürften sogar noch höher sein, da es eine mehrwöchige Nachmeldefrist gibt und manche Anlagen schlicht nicht angemeldet werden.

Und die sogenannten Steckersolargeräte sollen noch einen weiteren Schub bekommen: Der Bundestag will am Donnerstagabend beschließen, dass es für Mieter und Wohnungseigentümer einfacher wird, ein Balkonkraftwerk anzubringen. Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft, sieht das als "Booster für die Solarisierung von Balkonen". Er rechnet mit einem weiteren Nachfrageschub.

Schon im abgelaufenen Quartal hatten die Balkonkraftwerke Rückenwind aus Berlin bekommen. So war zum 1. April die Registrierung der Geräte vereinfacht worden und im Mai trat ein Solarpaket in Kraft. Dieses erlaubt unter anderem die Nutzung einer normalen Steckdose für die Anlagen, den vorübergehenden Einsatz alter, nicht digitaler Zähler und eine höhere Leistung von jetzt 800 Watt am Wechselrichter statt der bisher gültigen 600 Watt. Zudem dürfte der aktuelle Boom auch von günstigeren Preisen gespeist worden sein. In Baumärkten waren die Balkonkraftwerke zuletzt teils für wenige Hundert Euro zu haben./ruc/DP/zb