SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist im zweiten Quartal auch dank der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland auf deutlichem Wachstumskurs geblieben. Der Konzernumsatz zog gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 560 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag im niederländischen Sevenum auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das war in etwa so viel, wie von Bloomberg befragte Analysten erwartet hatten. Das Umsatzplus mit elektronisch bestellten rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland (E-Rx) beschleunigte sich auf 37 Prozent. Im ersten Quartal waren es hier nur 7 Prozent Wachstum gewesen. Im Mai hatte Redcare für sein bekanntestes Online-Portal Shop Apotheke die Möglichkeit eingeführt, elektronische Rezepte über die entsprechende Handy-App digital einzulösen.

Rezeptfreie Produkte machen aber noch immer den Löwenanteil des Geschäfts von Redcare aus: Hier kletterten die Erlöse um ein gutes Fünftel auf 390 Millionen Euro. Zum Anstieg des Gesamtumsatzes trug auch die Übernahme von Mediservice Mitte vergangenen Jahres bei. Der aktive Kundenstamm wuchs gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Millionen auf 11,6 Millionen. Den detaillierten Finanzbericht zum Dreimonatszeitraum bis Ende Juni legt Redcare am 30. Juli vor./men/mis